獨行俠再遭重擊！21歲主戰中鋒動刀提前報銷　下季陣容恐大搬風

▲獨行俠中鋒里夫利二世提前報銷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

近期有止跌回升跡象的獨行俠，今（11）日卻再次傳出噩耗，球團宣布年僅21歲的主戰中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）將接受右腳手術，在本季僅出賽7場之下就提前報銷，對目前僅繳出 9 勝 16 敗、步履艱難的達拉斯而言，這無疑是另一記沉重打擊。

獨行俠官方表示，里夫利二世預期能完全康復，並在下季訓練營前恢復到可參賽狀態。然而，以他本季僅出賽 7 場、反覆受傷的情況來看，獨行俠的長期布局勢必再度面臨調整。

里夫利二世 2024 年以新秀之姿扮演獨行俠闖進 NBA 總決賽的重要角色，但踏入職業生涯後，他卻始終沒能完全擺脫傷病陰影。過去 185 場例行賽，他僅出賽 98 場，生涯平均數據為 8.8 分、7.0 籃板、1.5 阻攻。

去年 7 月，他接受右腳手術移除骨刺；上季又因右腳踝疲勞性骨折缺席兩個半月，而這個傷勢最初還被誤診為普通扭傷。本季初，他因右膝扭傷缺席 9 場，11 月中旬連打了 4 場後再度停賽。近日右腳手術部位再次出現腫脹與不適，最終導致球隊決定讓他動刀徹底處理。他本季場均僅上場 16.4 分鐘，貢獻 4.3 分、5.3 籃板、1.9 助攻。

以獨行俠當下的戰績與整體競爭力來看，球隊本季已難有突破。提前讓里夫利二世接受手術，延長他的恢復期，儲備戰力等待下季反彈，對球團而言或許更顯務實。

不過等到里夫利二世下次再披獨行俠戰袍時，球隊陣容可能已大幅改變。根據 《ESPN 》權威記者查拉尼亞（記 Shams Charania ）近期的報導，達拉斯已對外釋出訊息，戴維斯（Anthony Davis）、湯普森（Klay Thompson）、羅素（D’Angelo Russell） 等資深球星皆可能成為交易籌碼；球隊目標鎖定以狀元郎弗拉格（ Cooper Flagg ）為核心展開新一波重建。