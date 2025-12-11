金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，成為自由球員的大都會強打阿隆索（Pete Alonso） 已與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總值1.55億美元加盟。帕桑指出，這份合約也創下一壘手史上最高的平均年薪紀錄。

據 MassLive 記者柯提洛（Chris Cotillo）透露，阿隆索的合約沒有逃脫條款，也沒有延後支付；另有媒體報導，他將獲得部分限制性的交易保護。

阿隆索在大都會效力7個球季，期間一直是球隊的看板球星。去年因談判艱難，他以短約回到紐約，但在2025球季結束後選擇逃脫。作為大都會隊史全壘打王，他最終選擇離開。

消息指出，大都會方面遲遲不願開出超過三年的長約；當阿隆索的報價持續升高後，大都會甚至沒有再提出任何正式報價。

阿隆索的離隊也讓大都會雪上加霜，因為一天前終結者迪亞茲（Edwin Díaz）傳出將加盟洛杉磯道奇。

上周剛滿 31 歲的阿隆索，新球季將成為金鶯火力的重要核心。他在2025年敲出38轟，遠高於金鶯全隊任何一名打者（該隊最多全壘打僅 17 轟）。