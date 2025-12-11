黃錦豪見隊友練到半夜！讀賣巨人競爭超有感　長野久義成忘年好友

▲黃錦豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

剛滿20歲的旅日左投黃錦豪，去年夏天與讀賣巨人隊簽下育成合約，旅日首年就親身感受到日職強隊的高強度競爭環境。回顧第一個球季，他不僅在春訓迎來初登板，也經歷手術休養、重建投球機制等挑戰。同時，他也分享與今年宣布引退的巨人資深外野手長野久義之間的互動點滴，令他留下深刻印象。

旅日首年遇手術考驗 感受日職強度

黃錦豪在今年春訓的2月16日，在二、三軍紅白戰完成實戰初登板，投1局被敲2安打、失2分。不料球季開局遇到難關，4月進行左肘骨刺手術，休養約3個多月才在8月20日回到實戰，復出首戰中繼 1 局無失分。

回顧整季收穫，他坦言：「畢竟有動手術，心情多少會低落。休息大約三個半月才開始比賽。」談到對日職打者的印象，他說：「他們的細膩度很好，兩好球仍會設法把球打出去，不怕和投手對決。」

在訓練方面，他接觸到許多與台灣不同的投球訓練方式，其中最有印象的是使用類似「釣魚竿」概念的器材，用線綁球，在出手同時訓練下半身轉動。他說：「很多人都用這方式訓練，跟以前看到的很不一樣，也算有成長。」動刀回來後球速下降約4至5公里，落在 140 公里初頭，他也坦言：「應該還能再更快。」

談到對戰過的打者，他說對創價大學打者印象深刻，被立石正廣敲出二壘安打，「他很厲害。日本大學生、社會人都很強。」

與長野久義意外交心 忘年之交互動曝光

與隊內「大學長」41歲的長野久義意外成為忘年之交，長野久義今年剛宣布退休卸下球員身份。黃錦豪笑說：「我每次遇到他都問他要不要再多打一 年，他都說『不要，我老了』。他秋訓時也有來，我們還是會聊天互鬧一下。」兩人第一次互動，是長野主動向他自我介紹，讓他相當驚喜，黃錦豪說，「當然知道他是誰，他那麼有名，而且他人很好相處。」

巨人看板球星坂本勇人在二軍期間也與他有簡單互動，「就是打招呼、問吃得好不好之類的。」至於跟其他投手群也只限於聊天而已，他坦言，「今年先調整自己，技術方面明年再開始多與其他投手多交流。」

期盼明年站穩先發 休季自主訓練不鬆懈

今年動手術後都以中繼角色出賽，最長投 2 局，明年球隊賦予先發角色，他希望明年能夠穩定先發。他認為：「當然現在投球機制還是有落差，教練也說需要時間適應，慢慢找回之前的手感。」

至於與旅日同輩好手的對決，他提到樂天金鷲的陽柏翔最熟悉，「我們國中就在台東聯隊同隊過，原本還約好冬盟要同房，感情很好。」不過黃錦豪受到球團保護沒有參加冬盟，因此無緣當室友。觀察陽柏翔在日本進步明顯，黃錦豪說，「我們球隊內部會看到一些他的打擊數據，而且他打擊結構和在台灣時完全不同，變得很日式，像換一個人。」

談到巨人隊的訓練強度，他說：「每個人都很專注，競爭感非常強，有些育成球員會練到半夜。」因宿舍就在球場旁，要練隨時都能去，「不過明年應該會開始管控，避免選手過度疲勞。」

黃錦豪休季期間持續在台灣自主訓練，也抽空到花蓮探班兩位還在國中階段打球的弟弟，更豪爽地要送他們手套，鼓勵他們好好打球。