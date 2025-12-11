運動雲

>

黃錦豪見隊友練到半夜！讀賣巨人競爭超有感　長野久義成忘年好友

▲黃錦豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黃錦豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

剛滿20歲的旅日左投黃錦豪，去年夏天與讀賣巨人隊簽下育成合約，旅日首年就親身感受到日職強隊的高強度競爭環境。回顧第一個球季，他不僅在春訓迎來初登板，也經歷手術休養、重建投球機制等挑戰。同時，他也分享與今年宣布引退的巨人資深外野手長野久義之間的互動點滴，令他留下深刻印象。

旅日首年遇手術考驗　感受日職強度

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃錦豪在今年春訓的2月16日，在二、三軍紅白戰完成實戰初登板，投1局被敲2安打、失2分。不料球季開局遇到難關，4月進行左肘骨刺手術，休養約3個多月才在8月20日回到實戰，復出首戰中繼 1 局無失分。

回顧整季收穫，他坦言：「畢竟有動手術，心情多少會低落。休息大約三個半月才開始比賽。」談到對日職打者的印象，他說：「他們的細膩度很好，兩好球仍會設法把球打出去，不怕和投手對決。」

在訓練方面，他接觸到許多與台灣不同的投球訓練方式，其中最有印象的是使用類似「釣魚竿」概念的器材，用線綁球，在出手同時訓練下半身轉動。他說：「很多人都用這方式訓練，跟以前看到的很不一樣，也算有成長。」動刀回來後球速下降約4至5公里，落在 140 公里初頭，他也坦言：「應該還能再更快。」

談到對戰過的打者，他說對創價大學打者印象深刻，被立石正廣敲出二壘安打，「他很厲害。日本大學生、社會人都很強。」

與長野久義意外交心　忘年之交互動曝光

與隊內「大學長」41歲的長野久義意外成為忘年之交，長野久義今年剛宣布退休卸下球員身份。黃錦豪笑說：「我每次遇到他都問他要不要再多打一 年，他都說『不要，我老了』。他秋訓時也有來，我們還是會聊天互鬧一下。」兩人第一次互動，是長野主動向他自我介紹，讓他相當驚喜，黃錦豪說，「當然知道他是誰，他那麼有名，而且他人很好相處。」

巨人看板球星坂本勇人在二軍期間也與他有簡單互動，「就是打招呼、問吃得好不好之類的。」至於跟其他投手群也只限於聊天而已，他坦言，「今年先調整自己，技術方面明年再開始多與其他投手多交流。」

期盼明年站穩先發　休季自主訓練不鬆懈

今年動手術後都以中繼角色出賽，最長投 2 局，明年球隊賦予先發角色，他希望明年能夠穩定先發。他認為：「當然現在投球機制還是有落差，教練也說需要時間適應，慢慢找回之前的手感。」

至於與旅日同輩好手的對決，他提到樂天金鷲的陽柏翔最熟悉，「我們國中就在台東聯隊同隊過，原本還約好冬盟要同房，感情很好。」不過黃錦豪受到球團保護沒有參加冬盟，因此無緣當室友。觀察陽柏翔在日本進步明顯，黃錦豪說，「我們球隊內部會看到一些他的打擊數據，而且他打擊結構和在台灣時完全不同，變得很日式，像換一個人。」

談到巨人隊的訓練強度，他說：「每個人都很專注，競爭感非常強，有些育成球員會練到半夜。」因宿舍就在球場旁，要練隨時都能去，「不過明年應該會開始管控，避免選手過度疲勞。」

黃錦豪休季期間持續在台灣自主訓練，也抽空到花蓮探班兩位還在國中階段打球的弟弟，更豪爽地要送他們手套，鼓勵他們好好打球。

關鍵字： 黃錦豪日職巨人隊手術復出長野久義

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3台灣王牌+1！徐若熙強烈意願想打WBC

4金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

5味全龍教練團重組

最新新聞

1水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！

2味全龍教練團重組

3羅伯茲談網羅迪亞茲「很興奮」！

4巨人好競爭！黃錦豪見隊友練到半夜

5中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366