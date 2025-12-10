中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

▲笑笑、Amis 。（圖／截自CPB官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

中國近年積極擴張職棒版圖，除了明年 1 月正式啟動的中國棒球城市聯賽（CPB），如今更宣布將打造專屬啦啦隊「CPB GIRLS」。官方日前釋出第一波徵選資訊，沒想到影片曝光後，竟看到兩位台灣球迷熟悉的面孔——前味全龍舞蹈總監 Amis（李芝宇）與中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁），瞬間在兩岸社群引起熱議。

CPB 的徵選宣傳片中，4 位舞者大跳 TWICE〈What Is Love〉，其中 Amis 與王笑笑身穿 CPB 球衣、站在鏡頭正中央，被粉絲一眼認出。兩人過去在 CPBL 人氣極高，Amis 曾是中華職棒桃猿、悍將啦啦隊成員，後轉任味全龍啦啦隊舞蹈總監，有「啦啦隊女神」稱號。她以火辣身材、精湛舞技和親和力著稱，在職棒和展場活動中都極具人氣，粉絲眾多。

該宣傳影片介紹道，CPB 中國棒球城市聯賽，CPB girls 啦啦隊導師已就位，CPB GIRLS持續招募中，拍同款影片＋寫下個人宣言＋帶雙TAG #CPBGirls #CPB中國棒球城市聯賽即報名成功，與棒球之星同台，為城市榮耀喝彩。

文案還提到，CPB Girls 將站上中國棒球城市聯賽的官方比賽，成為萬千球迷目光的焦點；參與者不僅能獲得專業舞台經驗，也能在全方位訓練中累積作品、提升個人價值。徵選資格鎖定 20 歲以上、熱愛舞蹈與表演、能配合集訓與賽事活動的女孩，擁有主持、唱歌或社群經營等經驗更被視為加分。

報名者只需拍攝 30 至 60 秒舞蹈影片上傳即可完成參加。官方強調，CPB Girls 不只是啦啦隊，而是象徵聯賽能量與文化的代表。最後也提到薪資報酬，作為 CPB 聯賽官方啦啦隊成員，你的才華與付出將在這裡獲得不俗的薪資回報。報名時間為12月3日至12日，最終決選於12月20日深圳舉辦。