亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍



▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟球團高層與經紀人齊聚的冬季會議進入第二天，期間舉行了 WBC（世界棒球經典賽）總教練會議。包含美國在內，各國紛紛宣布效力於大聯盟的球員將參加明年的經典賽。

美國隊方面，與費城人簽下 5 年、總額 1 億5000萬美元續約的舒瓦伯（Kyle Schwarber）確定參賽。此外，道奇捕手史密斯（Will Smith）、金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson）、以及釀酒人游擊手圖朗（Brice Turang ）也宣布加入。目前美國代表隊已確定參戰的球員增加至 12 人。

多明尼加方面，8日（台灣時間9日）才確認本季轟出 45 發全壘打的卡米內羅（Junior Caminero）參賽後，今日又有教士隊的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）表態出戰。總教練普侯斯（Albert Pujols）透露，紅人天才新秀德拉克魯茲（Elly De La Cruz）預計也會加入。

This is going to be electric



Elly De La Cruz plans to represent Team Dominican Republic in the #WorldBaseballClassic, according to DR manager Albert Pujols. pic.twitter.com/EY68tx60Og — MLB (@MLB) December 9, 2025

墨西哥本屆則由連兩屆出賽的水手隊亞羅薩雷納（Randy Arozarena）與紅襪杜蘭（Jarren Duran）確定參戰。阿羅薩雷納上屆曾在對日本時，精彩接殺岡本和真打出的左外野全壘打球，硬生生「沒收」一發全壘打，他的抱臂慶祝動作也造成轟動。

波多黎各代表隊方面，太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）已確定參加。總經理貝爾川（Carlos Beltrán）表示，球隊也將招募藍鳥外野手史普林格（George Springer）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）以及老虎外野手（Riley Greene）加入陣容。