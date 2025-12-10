運動雲

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）奪明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）
▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟球團高層與經紀人齊聚的冬季會議進入第二天，期間舉行了 WBC（世界棒球經典賽）總教練會議。包含美國在內，各國紛紛宣布效力於大聯盟的球員將參加明年的經典賽。

美國隊方面，與費城人簽下 5 年、總額 1 億5000萬美元續約的舒瓦伯（Kyle Schwarber）確定參賽。此外，道奇捕手史密斯（Will Smith）、金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson）、以及釀酒人游擊手圖朗（Brice Turang ）也宣布加入。目前美國代表隊已確定參戰的球員增加至 12 人。

多明尼加方面，8日（台灣時間9日）才確認本季轟出 45 發全壘打的卡米內羅（Junior Caminero）參賽後，今日又有教士隊的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）表態出戰。總教練普侯斯（Albert Pujols）透露，紅人天才新秀德拉克魯茲（Elly De La Cruz）預計也會加入。

墨西哥本屆則由連兩屆出賽的水手隊亞羅薩雷納（Randy Arozarena）與紅襪杜蘭（Jarren Duran）確定參戰。阿羅薩雷納上屆曾在對日本時，精彩接殺岡本和真打出的左外野全壘打球，硬生生「沒收」一發全壘打，他的抱臂慶祝動作也造成轟動。

波多黎各代表隊方面，太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）已確定參加。總經理貝爾川（Carlos Beltrán）表示，球隊也將招募藍鳥外野手史普林格（George Springer）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）以及老虎外野手（Riley Greene）加入陣容。

