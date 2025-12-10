運動雲

>

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

費城費城人隊與重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）完成續約，據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙方達成5年1.5億美元大約協議。

舒瓦伯是今年自由市場上最受矚目的強打者之一，過去四個球季效力費城人，如今選擇回歸老東家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

32 歲的他加入費城人後已轟出187發全壘打，包含2025年以56轟奪下國聯全壘打王。他去年不僅入選生涯第三次明星賽，也以132分打點領先國聯，並在年度MVP票選中名列大谷翔平之後、獲得第二名。

這位左打強砲在休賽季期間也與金鶯、紅襪、紅人、大都會與海盜等隊傳出聯繫。據報導，海盜一度開出約4年1.2億美元的報價；金鶯也積極爭取，但紅人的報價未達舒瓦伯所期望的水準。

舒瓦伯效力期間，費城人已連續四年打進季後賽，2022 年更闖進世界大賽奪下國聯冠軍。去年球隊以國聯東區第一（96勝）完成例行賽，但最終在國聯分區系列賽遭洛杉磯道奇淘汰。

費城人預計在2026年保留大多數2025年的主力陣容，不過捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及外野手貝德（Harrison Bader）仍為自由球員，外野手卡斯特拉諾斯（Nick Castellanos）也被列入可交易名單。

關鍵字： 費城人舒瓦伯續約大聯盟強打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

陳晨威求婚成功！Julia甜喊還在喜悅中　工作、生活變動暫未多想

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

熱門新聞

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

經典賽雙狀元合體？王維中成悍將補強熱門人選　球團回應了

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

2林益全確定加盟上海正大龍

3費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯

4陳晨威求婚細節曝光！預計年底登記

5傳王維中成悍將補強　球團回應了

最新新聞

1大谷翔平4度獲選美聯社年度最佳男運動員　追平紀錄

2費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯

3道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

4釀酒人送走守護神？洋基、大都會詢價

541歲不老傳說！崔炯宇打擊率3成韓職金手套　FA回老東家三星哽咽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366