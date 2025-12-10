費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

費城費城人隊與重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）完成續約，據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙方達成5年1.5億美元大約協議。

舒瓦伯是今年自由市場上最受矚目的強打者之一，過去四個球季效力費城人，如今選擇回歸老東家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

32 歲的他加入費城人後已轟出187發全壘打，包含2025年以56轟奪下國聯全壘打王。他去年不僅入選生涯第三次明星賽，也以132分打點領先國聯，並在年度MVP票選中名列大谷翔平之後、獲得第二名。

這位左打強砲在休賽季期間也與金鶯、紅襪、紅人、大都會與海盜等隊傳出聯繫。據報導，海盜一度開出約4年1.2億美元的報價；金鶯也積極爭取，但紅人的報價未達舒瓦伯所期望的水準。

舒瓦伯效力期間，費城人已連續四年打進季後賽，2022 年更闖進世界大賽奪下國聯冠軍。去年球隊以國聯東區第一（96勝）完成例行賽，但最終在國聯分區系列賽遭洛杉磯道奇淘汰。

費城人預計在2026年保留大多數2025年的主力陣容，不過捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及外野手貝德（Harrison Bader）仍為自由球員，外野手卡斯特拉諾斯（Nick Castellanos）也被列入可交易名單。