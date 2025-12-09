運動雲

挑戰大聯盟＋女兒快出生！韓職宋成文生涯10年首奪金手套感性發聲

▲宋成文。（圖／KBO官方粉絲團）

▲宋成文。（圖／KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職年度金手套頒獎典禮 9 日在首爾蠶室登場，Kiwoom 英雄隊主戰三壘手宋成文（송성문）首次踏上金手套舞台，就抱回生涯10年的第一座金手套獎（類似中職最佳十人獎），更在致詞中透露即將升格當爸，激動表示：「這個獎讓我覺得自己像個能讓孩子驕傲的爸爸。」

三壘手部門共有316張有效票，宋成文以268票、得票率高達84.8%強勢奪魁，遠遠領先韓華盧施煥（40 票）與 LG 文保景（6 票），展現壓倒性人氣與實力。

宋成文本季144場全勤，打擊率0.315、26發全壘打、90分打點、25盜，另有181支安打與103得分皆排名聯盟第二。他上月才拿下三壘手守備獎，攻守兼備，終於在本季圓夢登頂。

根據多家韓媒報導，首次捧起金手套，他坦言內心仍十分震盪：「兩年前我完全不敢想像自己能站在這裡，現在還是覺得很不真實，也有點緊張。」他特別感謝教練團多年來栽培，也向家人表達深深謝意：「我平常很少把感謝掛在嘴邊，但爸爸媽媽一直支持我，讓我能專心打球。」

他也深情對懷孕中的太太喊話：「太太今年懷孕，非常辛苦，卻仍陪著我一起走過這一年。我想對她說──我愛你。」說到即將出生的女兒，他露出難得的爸爸笑容：「女兒快要出生了，拿到這個獎讓我覺得自己像個值得孩子驕傲的爸爸，我真的很開心。」

這座金手套更可能成為宋成文在 KBO 的「最後紀念」。他今年透過入札制度（Posting）申請挑戰大聯盟，目前已吸引多支 MLB 球隊關注。他透露仍在等待正式通知：「我和大家一樣，都期待能盡快帶來好消息。」

談到旅美夢，他語氣堅定：「進軍 MLB 不是終點，而是一個新的開始。如果能成功，我想在美國證明自己，讓所有人看到我的價值。」他也視韓籍旅美球星為榜樣：「希望像金河成、李政厚、金慧成一樣，在美國受到認可。」

在生涯第 10 年、即將迎接人生新身分的這個時間點，宋成文抱回首座金手套，他的下一步，也成為韓職與韓國球迷關注的焦點。

