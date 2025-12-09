林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

▲中職林益全。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

40 歲的林益全找到新東家！在遭統一獅戰力外後，傳將前往今年新啟動的中國城市棒球聯賽（CPB）發展，經紀公司證實這項消息。

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打，共有5支球隊參賽，包括長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上海正大龍。日前已舉辦選秀會，前悍將王詩聰獲福州海俠青睞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林益全依聯盟規定可免除選秀程序，可直接與有意網羅的球隊洽談合約，預計將披上「龍袍」。上海正大龍由泰國正大集團（卜蜂）出資成立，聯賽明年正式啟動，也持續受到外界關注。

針對林益全下一步，經紀公司海爾斯表示：「台灣目前沒有機會，他想增加比賽量，去打短期盃賽也不是壞事。他們聯盟滿特別的，有 3 支球隊接觸，其中最積極的是上海正大龍，一個多月前就開始接觸，另外兩支則較不積極。目前已確定有機會去打球，達成共識。月薪4萬人民幣（約新台幣17.9萬），預計12月中報到，屬於短約。」

林益全是中職過去十多年最具代表性的強打之一，生涯累積2013支安打、210支全壘打與1142分打點，生涯打擊率高達 3 成32。他在 2007 年以選秀狀元加盟興農牛，隨後效力義大、富邦悍將，2023 年轉戰統一獅。

他前兩季仍在一軍出賽89場與45場，但今年並未獲得一軍機會，整季僅在二軍出賽50場，打擊率2成29，也因此終止個人連續16年一軍出賽的紀錄。統一獅於10月15日公布第一波戰力外名單，歷經近兩個月，林益全的下一步動向明朗。