戰神威力斯3戰場均30分15籃板　榮膺TPBL單週MVP

▲▼TPBL第8週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

▲TPBL第8週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神洋將威力斯（Darral Willis） 在第八週展現驚人火力與穩定度，三場主場比賽場場繳出雙十表現，並在關鍵戰役中挺身而出，是戰神當週兩勝一敗的重要核心，最終以亮眼數據奪下 TPBL 第八週單週最有價值球員（MVP）。

戰神上週迎來高強度的三連主場賽程，儘管賽事密集，威力斯仍維持高檔輸出。無論在禁區終結、外線火力、籃板保護或防守破壞，他都展現絕對穩定性，以全方位的攻守能力支撐球隊節奏。三場比賽中，他得分全數突破 20 分，並連續三戰收下雙十，展現一名主力外援應有的氣勢與統治力。

其中最引人注目的莫過於 12 月 7 日對戰高雄全家海神的激鬥。戰局一路膠著，兩隊鏖戰至延長賽。威力斯在延長賽火力全開，單節攻下 7 分，多次於關鍵時刻得手，最終率領戰神成功捍衛主場。他在比賽末段展現 MVP 級的判斷力與競爭韌性，而那種在關鍵時刻也不放棄的熱度，正是本季想傳達的『籃球，怎能不愛』。

威力斯上週場均繳出 30.3 分、15 籃板、2.3 抄截、1.7 助攻，效率值達 34.7，不論攻守都主導比賽節奏，是戰神當週最不可或缺的贏球要素。對於這項肯定，威力斯表示自己滿懷感恩，感謝一切朝著好的方向前進，感謝上帝，沒有祂一切不會發生。

