遇見Julia更踏實！陳晨威秘密籌備求婚多時　預計年底完成登記

▲▼ 陳晨威求婚成功 。（圖／取自陳晨威IG）

▲陳晨威求婚成功 。（圖／取自陳晨威IG）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威昨向中信兄弟啦啦隊女神「啾啾」（Julia）求婚成功，所屬經紀公司海爾斯今日也回應，透露陳晨威其實「籌畫已久」，休賽季後便積極布局求婚計畫，如今終於成功，旁人都替這對佳偶感到開心。

海爾斯表示，今年對陳晨威來說是「喜事連連」，除了締造生涯代表性的33場連續安打、奪樂天隊史首座總冠軍，他的感情生活也迎來好消息。

Julia是真正能讓陳晨威安定下來的人。經紀公司也透露，兩人交往後的互動，外界都看在眼裡，雙方對彼此相當真誠，其中 Julia 的穩定力量更讓陳晨威踏實不少，「女生很成熟，讓男生很有安定感，就是一個moment，他想定下來。」

經紀公司直言，Julia 對陳晨威影響極大，「他今年季中表現好，Julia扮演的角色與功勞真的很大。」

難能可貴的是陳晨威「愛屋及烏」。經紀公司笑說，他不僅疼 Julia，與「啾媽」的關係也好得不得了，「對女方家人也一樣照顧，啾媽非常喜歡他。」 

兩人季中戀情曝光後大方放閃，如今順利求婚成功，陳晨威選在 12 月 12 日生日將近前公開喜訊，據悉預計年底完成登記。

經紀公司也獻上祝福，直言兩人郎才女貌，「真的是非常棒、非常相配的一對。」

▲▼ 陳晨威求婚成功 。（圖／取自陳晨威IG）

▲Julia讓陳晨威更踏實　求婚秘密籌備許久 。（圖／取自陳晨威IG）

