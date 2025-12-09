衛少空砍！本季大三元聯盟第3多　國王慢熱惜敗溜馬

▲衛斯布魯克。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

沙加緬度國王今（9）日105比116不敵印第安納溜馬，衛斯布魯克（Russell Westbrook）繳出大三元的亮眼成績卻仍無力回天，成為本場比賽最大的遺憾。

37歲的衛斯布魯克本季迎來他在NBA的第18個年頭，也是首次披上國王戰袍，他在球隊輪替中穩定站上先發位置，以強勢突破與組織能力展現競爭力。

本場他上場40分鐘，全場攻下24分、14助攻、12籃板，外帶2抄截、1阻攻，16投10中、三分球3投2中，生涯累積大三元數達到207次，展現「歷史三雙王」的招牌身手。

根據《StatMuse》統計，衛斯布魯克本季大三元數量排名全聯盟第3，僅落後約基奇（Nikola Jokic）、吉迪（Josh Giddey）。

國王此役開賽慢熱，首節打完以23比35落後，儘管他們在第3節結束時將差距縮小到4分，但末節仍未能掌握比賽、超前比數，讓溜馬在關鍵時刻抵擋住追擊。

這場比賽的勝負差別在於外線、罰球與失誤，溜馬在這3項都佔優勢，投進14記三分球、命中26次罰球，且僅出現14次失誤；國王則只投進7記三分、罰中16球，並發生19次失誤。

國王共有5名球員得分上雙，包括衛斯布魯克；迪羅臣（DeMar DeRozan）攻下20分、5籃板、3助攻、1抄截；拉文（Zach LaVine）得到16分、3助攻，雷諾（Maxime Raynaud ）有13分、8籃板進帳。

賽後國王本季戰績掉到6勝18敗，位居西區第13名，他們與洛杉磯快艇戰績相同，落後猶他爵士、達拉斯獨行俠2.5場。