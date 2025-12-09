林書逸發文告別兄弟！感謝家人支持與球團肯定　盡全力回報富邦信任

▲中信兄弟林書逸。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將8日宣布簽下外野手林書逸，而在確定新東家後，林書逸也於個人社群發文，向效力9年的中信兄弟深深致意；他以長文回顧職棒生涯的起點，感謝隊友、球團、球迷及家人的一路陪伴，更透露面對生涯轉折時，家人的支持給了他前進的力量。

林書逸在文章開頭寫下：「回想在中信兄弟的這三千三百多個日子裡，最讓我捨不得的，還是我的隊友、比親兄弟還親的兄弟們。」

他表示，這段期間與隊友一同經歷無數高潮與低谷，無論是封王時的激動，或總冠軍戰落敗的心碎，都成為他職棒路上最深刻的記憶；他提到：「我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷，和隊友在球場上奔跑、奮鬥，那些一起努力過的每件事、一起滴下的汗，都是我這輩子最美好的畫面之一。」

林書逸於2016年選秀被中信兄弟指名，他在文中寫下深深的感謝：「真的很感謝中信兄弟球團在2016年的選秀會上選擇了我，讓我能踏上夢想的賽場，成為了從小憧憬的職業球員；也感謝球團、教練團、防護與行政團隊這些年來對我的照顧與指導。」

他也特別向象迷致意：「你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」

林書逸透露，當自己接到被放在60人名單外的通知時，秉初運動經紀公司立即協助，協助尋覓新球隊；他感謝道：「也感謝秉初運動經紀公司在我接到被放60人名單外的通知後，第一時間積極協助，迅速為我尋找到新的球隊，讓我能安心持續自主訓練。」

但在所有感謝中，他最深的情感仍獻給家人；他談到妻子在他猶疑時給了最重要的力量：「而我最感激的是一直陪伴在我身旁的老婆。在我猶豫不決、無法做出選擇的時候，她對我說：『放心去打球吧，我會把家裡照顧好。』這句話為我注入了無限的勇氣，讓我能在新的環境、新的挑戰裡放手一搏。」

林書逸在文末表示，不僅感謝所有曾向他提出邀請的球隊，也深感富邦悍將的重視是他做出決定的關鍵：「最後，我要感謝這段期間所有向我提出邀約的職業球團，你們的肯定讓我更堅定地走在職棒這條道路上，也更相信自己。當然，更感謝富邦球團的重視與信任，讓我最終做出加盟的決定；未來我會持續秉持一樣的態度努力下去，用盡全力回報你們的選擇。」