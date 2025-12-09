運動雲

>

林書逸發文告別兄弟！感謝家人支持與球團肯定　盡全力回報富邦信任

▲中信兄弟林書逸。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟林書逸。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將8日宣布簽下外野手林書逸，而在確定新東家後，林書逸也於個人社群發文，向效力9年的中信兄弟深深致意；他以長文回顧職棒生涯的起點，感謝隊友、球團、球迷及家人的一路陪伴，更透露面對生涯轉折時，家人的支持給了他前進的力量。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林書逸 Power Swing（@shuyilin43）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

林書逸在文章開頭寫下：「回想在中信兄弟的這三千三百多個日子裡，最讓我捨不得的，還是我的隊友、比親兄弟還親的兄弟們。」

他表示，這段期間與隊友一同經歷無數高潮與低谷，無論是封王時的激動，或總冠軍戰落敗的心碎，都成為他職棒路上最深刻的記憶；他提到：「我們一起經歷過拿下總冠軍的感動，也一起遭遇在總冠軍戰飲恨的悲傷，和隊友在球場上奔跑、奮鬥，那些一起努力過的每件事、一起滴下的汗，都是我這輩子最美好的畫面之一。」

林書逸於2016年選秀被中信兄弟指名，他在文中寫下深深的感謝：「真的很感謝中信兄弟球團在2016年的選秀會上選擇了我，讓我能踏上夢想的賽場，成為了從小憧憬的職業球員；也感謝球團、教練團、防護與行政團隊這些年來對我的照顧與指導。」

他也特別向象迷致意：「你們每一聲加油、每一句支持與鼓勵，都深深刻在我心裡，也是我持續努力打球的重要力量。」

林書逸透露，當自己接到被放在60人名單外的通知時，秉初運動經紀公司立即協助，協助尋覓新球隊；他感謝道：「也感謝秉初運動經紀公司在我接到被放60人名單外的通知後，第一時間積極協助，迅速為我尋找到新的球隊，讓我能安心持續自主訓練。」

但在所有感謝中，他最深的情感仍獻給家人；他談到妻子在他猶疑時給了最重要的力量：「而我最感激的是一直陪伴在我身旁的老婆。在我猶豫不決、無法做出選擇的時候，她對我說：『放心去打球吧，我會把家裡照顧好。』這句話為我注入了無限的勇氣，讓我能在新的環境、新的挑戰裡放手一搏。」

林書逸在文末表示，不僅感謝所有曾向他提出邀請的球隊，也深感富邦悍將的重視是他做出決定的關鍵：「最後，我要感謝這段期間所有向我提出邀約的職業球團，你們的肯定讓我更堅定地走在職棒這條道路上，也更相信自己。當然，更感謝富邦球團的重視與信任，讓我最終做出加盟的決定；未來我會持續秉持一樣的態度努力下去，用盡全力回報你們的選擇。」

關鍵字： 中信兄弟富邦悍將林書逸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

熱門新聞

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅隊要求富邦本週交25人名單

2曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

3震撼！美媒爆佐佐木朗希將出征WBC

4中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿

5軟銀用王牌背號迎接台灣至寶徐若熙！

最新新聞

1美媒：庫明加被送走可能性很高

2羅齊爾涉賭「不認罪」9300萬台幣交保

3曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

4羅伯斯揭大谷善行　資助隊友母親抗癌

5孫興慜遭前女友勒索636萬　法院判決出爐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【板橋氣爆最新畫面】女路過近距離遭飛濺碎片砸傷 #定食8

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366