楚奧特WBC動向未明　天使新任教頭：需要與球團討論

▲洛杉磯天使當家球星楚奧特達陣生涯第1000分打點。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯天使當家球星楚奧特。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟冬季會議8日在美國佛州奧蘭多揭幕，天使隊新任總教練鈴木清接受媒體訪問時，針對楚奧特（Mike Trout）是否參加接下來的世界棒球經典賽（WBC）發表看法，語氣相對謹慎。

鈴木清表示，「目前還沒有討論誰會出賽、誰不會出賽的問題，之後在必要的時候才會進一步討論。」 被追問是否支持楚奧特參賽時，他也未正面回應，只表示，「這還需要評估，必須確認對球員本人與球團雙方來說，什麼才是最好的選擇。」

鈴木清現役時期曾與楚奧特及大谷翔平（現效力道奇）在天使隊同隊。他回憶，「能在同一個時期與兩位世界級球星一起打球，真的是一件非常特別的事。他們兩人會互開玩笑，也相當享受比賽，彼此之間是能相互刺激、共同成長的關係。」

前一屆WBC決賽中，兩人在9局2出局時首度正面交鋒，由大谷三振楚奧特替日本隊奪冠，留下經典畫面。鈴木清也回顧那一幕表示，「那是非常精彩的一場對決，對棒球來說是非常美好的瞬間。兩位世界最高水準球員在那樣的舞台正面交手，真的非常特別。」

他也展望下一屆經典賽，「不論是日本或美國，都會是非常出色的隊伍。日本有長期累積的實績，美國則擁有深厚的球員戰力，再加上委內瑞拉、波多黎各等世界各國的強隊，這將會是一場集結各國頂尖選手的盛會，我自己也非常期待。

