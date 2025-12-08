巴特勒回歸、庫明加遭勇士冷凍整場！　柯爾說明調度考量

▲庫明加遭DNP引發討論，但他態度平穩，強調會保持準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在沒有天王柯瑞（Stephen Curry）坐鎮下，近兩戰逆勢擊敗騎士、公牛，但焦點卻落在「前場大物 」庫明加（Jonathan Kuminga）身上。這位23歲前鋒在對公牛的比賽中遭到DNP（健康卻未上場），讓外界譁然。主帥柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋背後原因，坦言與陣容取捨、競爭加劇有關。

柯爾直言本場選擇不使用庫明加，是因為陣容結構調整所致，「巴特勒（Jimmy Butler）今晚回來，而 JK 昨天才先發，他們打同個位置。」他提到，自己很喜歡桑托斯（Gui Santos）、斯賓塞（Pat Spencer ）和梅爾頓（De'Anthony Melton）等板凳群最近的表現，「我們現在真的有很多球員可用，Jimmy回來後，讓其他人上場比較合理，因為他們能和他搭配得很好。」

▲巴特勒回歸，庫明加隨即遭到DNP。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加開季曾獲得先發資格，但11月中被移出先發後又因膝傷缺陣7場，近況明顯下滑，最近32次出手只命中8球，前役對騎士更是10投1中。

談到希望庫明加從這一場「DNP」中學到什麼，柯爾指出，「就是要持續前進。就像其他遇到這種情況的球員一樣。除了明星球員外，每個人都會遇到輪替進進出出的情況，會依照可用球員和球隊狀況而變動。」

庫明加雖遭排除輪替，但態度相當成熟，他賽後坐在置物櫃前接受媒體訪問長達5分鐘，「我感覺很好，沒有任何問題。我每天都在訓練，保持準備。你永遠不知道什麼時候會被叫上場。我相信自己的比賽，而且感覺狀態不錯，所以當我被叫到的時候，我會準備好。」

Steve Kerr reveals why Jonathan Kuminga was a DNP in tonight's win ???? pic.twitter.com/RTlmFPfC40 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 8, 2025

談到從休賽季開始的交易傳聞，他冷靜表示，「我沒有壓力。我把夏天的事留在夏天。我不能同時分心那麼多事情，會讓我偏離軌道。我沒辦法控制發生的一切，但那都是過去了。我專注於每天上場努力、幫助球隊贏球。」

至於與柯爾的關係？庫明加強調，「我們關係很好，會對話。我沒有問題。」他也感謝隊上其他年輕球員總讓他保持樂觀、懷抱希望，「不一定每次都要由格林（Draymond Green） 或巴特勒來鼓勵我。我看著他們上場、打出好比賽，那會讓我感到快樂。」

Here’s Jonathan Kuminga’s full five-minute postgame availability on his DNP



“We just switched certain things. That’s all.”



“I’m not really sure (how long it lasts), but as long as things are working out there and we winning, I don’t see the point of switching anything.” pic.twitter.com/Ug6MCHMNsd — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 8, 2025

庫明加的角色起伏已經連續兩季牽動勇士未來討論。他在夏天的續約談判歷經拉鋸，最終簽下2年合約（第2年球隊選擇權），但聯盟普遍認為他依舊可能在交易截止日前被送走。他 1月15日（當地時間）才正式具備可交易資格，而此次被移出輪替陣容，勢必讓外界的交易傳聞更加升溫。