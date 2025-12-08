巴特勒回歸、庫明加遭勇士冷凍整場！　柯爾說明調度考量

運動雲

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加遭DNP引發討論，但他態度平穩，強調會保持準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在沒有天王柯瑞（Stephen Curry）坐鎮下，近兩戰逆勢擊敗騎士、公牛，但焦點卻落在「前場大物 」庫明加（Jonathan Kuminga）身上。這位23歲前鋒在對公牛的比賽中遭到DNP（健康卻未上場），讓外界譁然。主帥柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋背後原因，坦言與陣容取捨、競爭加劇有關。

柯爾直言本場選擇不使用庫明加，是因為陣容結構調整所致，「巴特勒（Jimmy Butler）今晚回來，而 JK 昨天才先發，他們打同個位置。」他提到，自己很喜歡桑托斯（Gui Santos）、斯賓塞（Pat Spencer ）和梅爾頓（De'Anthony Melton）等板凳群最近的表現，「我們現在真的有很多球員可用，Jimmy回來後，讓其他人上場比較合理，因為他們能和他搭配得很好。」

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒回歸，庫明加隨即遭到DNP。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加開季曾獲得先發資格，但11月中被移出先發後又因膝傷缺陣7場，近況明顯下滑，最近32次出手只命中8球，前役對騎士更是10投1中。

談到希望庫明加從這一場「DNP」中學到什麼，柯爾指出，「就是要持續前進。就像其他遇到這種情況的球員一樣。除了明星球員外，每個人都會遇到輪替進進出出的情況，會依照可用球員和球隊狀況而變動。」

庫明加雖遭排除輪替，但態度相當成熟，他賽後坐在置物櫃前接受媒體訪問長達5分鐘，「我感覺很好，沒有任何問題。我每天都在訓練，保持準備。你永遠不知道什麼時候會被叫上場。我相信自己的比賽，而且感覺狀態不錯，所以當我被叫到的時候，我會準備好。」

談到從休賽季開始的交易傳聞，他冷靜表示，「我沒有壓力。我把夏天的事留在夏天。我不能同時分心那麼多事情，會讓我偏離軌道。我沒辦法控制發生的一切，但那都是過去了。我專注於每天上場努力、幫助球隊贏球。」

至於與柯爾的關係？庫明加強調，「我們關係很好，會對話。我沒有問題。」他也感謝隊上其他年輕球員總讓他保持樂觀、懷抱希望，「不一定每次都要由格林（Draymond Green） 或巴特勒來鼓勵我。我看著他們上場、打出好比賽，那會讓我感到快樂。」

庫明加的角色起伏已經連續兩季牽動勇士未來討論。他在夏天的續約談判歷經拉鋸，最終簽下2年合約（第2年球隊選擇權），但聯盟普遍認為他依舊可能在交易截止日前被送走。他 1月15日（當地時間）才正式具備可交易資格，而此次被移出輪替陣容，勢必讓外界的交易傳聞更加升溫。

關鍵字： NBA勇士KumingaJonathan KumingaSteve KerrGui SantosPat Spencer交易傳聞

