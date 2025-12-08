有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

There’s a stoppage in play as the smoke machine behind the Thunder basket is going off during live action pic.twitter.com/9tGn9b5wgm — Andy Larsen (@andyblarsen) December 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍雷霆開季持續獨走，今（8）日在當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣之下，作客鹽湖城依舊以131比101、30分之差輕取爵士，豪取15連勝，戰績來到23勝1敗，朝破勇士2015-16賽季創下的單季73勝紀錄邁進。這場比賽一度被一台「失控」的煙霧機短暫打斷，成為全場最離奇插曲。

第2節中段，位於籃框上方的煙霧機突然開始無預警噴煙，當時雷霆榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）正準備罰球，現場瞬間瀰漫煙霧；詭異的是，場上球員一開始毫無察覺。甚至在霍姆葛倫快攻爆扣得手後，裁判才因煙霧機持續故障而暫停比賽，場邊播報員笑說，「他真的把球場打到冒煙了！」

▲霍姆葛倫本場砍下25分、9籃板，帶隊豪取15連勝。（圖／達志影像／美聯社）

爵士全場唯一領先是在開賽第一記罰球，隨後雷霆馬上回敬13比0攻勢，此後一路壓制對手。奧克拉荷馬全場命中率飆到58%、三分球42投21中，準度相當驚人。霍姆葛倫轟下25分、9籃板；二當家威廉斯（Jalen Williams）同樣攻下25分；威金斯（Aaron Wiggins）替補貢獻19分，火力全面開花。

雷霆一哥SGA今日因左手肘滑囊炎缺陣，這是他本季首次休戰，但雷霆整體攻守威力絲毫不減。爵士方面，波利菲斯基（Kyle Filipowski）攻下21分、10籃板；克雷頓（Walter Clayton Jr.）與亨德里克斯（Taylor Hendricks）替補各拿20分，但仍無法避免球隊吞下連續兩場超過30分差的大敗，戰績跌至8勝15敗。

至於那台失控的煙霧機究竟為何突然啟動，目前仍無定論。好消息是爵士接下來的比賽在客場，下次回到主場要等到12月16日迎戰獨行俠，應有足夠時間查明原因，避免再度上演比賽被煙霧包圍的奇景。

▲雷霆團隊狂飆21記三分，再次展現恐怖火力。（圖／達志影像／美聯社）