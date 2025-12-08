運動雲

詭異落地姿勢！魔術得分王抱左膝哀號　美媒憂傷到前十字韌帶

記者游郁香／綜合報導

魔術歷經開季1勝4敗的低潮後，團隊狀況漸入佳境，卻在今（8）日作客尼克時面臨重大打擊。球隊本季得分王、24歲前場主將華格納（Franz Wagner）在首節試圖空中接力，落地時明顯扭到左膝，痛苦哀號倒地，隨後被扶往休息室並提前退場，魔術最終以100比106吞敗。

第一節剩下4分43秒時，華格納試圖與隊友搭配空中接力，遭尼克長人胡克波提（ Ariel Hukporti ）犯規。落地瞬間，他的左膝出現不自然彎折，他痛倒在地，現場氣氛瞬間凝固。球團隨後表示，他將在球隊返抵奧蘭多後接受核磁共振（MRI）檢查，以釐清傷勢。

魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley ）親眼見到愛徒倒下十分心痛，「你永遠不希望看到任何人受傷倒地，但看到他倒在地板上真的讓我很心痛。現在我只能祈禱他一切無恙。我們最不想看到這種事發生在他身上，尤其是華格納，他每次上場都做所有正確的事。」

▲▼魔術華格納。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術隊內得分王華格納。（圖／達志影像／美聯社）

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）透露，華格納被攙扶離場時完全無法用左腳承重。《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）更憂心地說，「我真的很擔心他這次是 ACL（前十字韌帶）受傷。我希望不是這樣，但這次的情況讓人非常聯想到湯普森（Klay Thompson ）當年在總冠軍賽的 ACL 傷勢。」

這對魔術而言無疑是雪上加霜，他們才剛迎回因鼠蹊部拉傷缺席10場的當家少主班凱羅（Paolo Banchero）。華格納在班凱羅缺陣期間扛起主要火力，過去7場比賽平均25.1分、6籃板、4助攻，本季更以場均23.4分領跑全隊，如今再度面臨傷病問題，也讓「雙星時代」再添陰影，兩位年輕核心這幾季都曾缺席大量比賽。

關鍵字： NBA魔術Franz WagnerPaolo Banchero尼克

