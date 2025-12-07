運動雲

威力斯狂砍39分20籃板　戰神延長賽力退海神

▲▼戰神威力斯、錢肯尼。（圖／TPBL提供）

▲戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今（7）日於主場迎戰高雄全家海神，兩隊從開局便展開激烈拉鋸，上半場互有攻勢、戰況緊繃，以46比46平手進入下半場。決勝節戰神在最後32秒由錢肯尼拋投追平比數，逼入延長賽；延長賽中雙方仍緊咬不放，最後37秒威力斯外線命中關鍵三分，一舉奠定勝基，最終戰神以96比91奪下勝利。

威力斯此役轟39分，外帶20籃板、4抄截、1助攻與1阻攻，全面表現並刷新個人生涯得分新高，為球隊本場致勝最大功臣。

賽後記者會上，總教練許皓程談到今日是球隊本周第三場比賽，多名球員打到抽筋仍全力以赴，球隊能一路拚進延長賽並最終拿下勝利，他直言：「為我的球員感到驕傲與高興。」他也特別肯定威力斯在攻防兩端燃燒生命般的投入，提到其歷經國際賽、傷勢復原後終於回到最佳狀態，「希望他能持續保持。」

▲▼戰神威力斯、錢肯尼。（圖／TPBL提供）

▲戰神錢肯尼（左）。（圖／TPBL提供）

貢獻39分的威力斯則表示，一切歸功於隊友的信任：「我在對的位置、對的時間，隊友把球給我，非常感謝他們。」許皓程也指出，全場仍有失誤與區域防守需要再修正，接下來一周休兵將是重要調整時機。

在後場方面，洛夫頓今日休兵，由丁聖儒連兩天肩負重任，本場繳出12分、9助攻、2抄截的亮眼表現，昨日也貢獻17分、8助攻。許皓程表示，丁聖儒一直是球隊倚重的後場核心，「雖然身高受限，但他展現的決心與球商每天都在進步。」他也強調，季前針對本土球員投入大量訓練，如今也逐漸看到成果。

今日也是戰神今年最後一場主場賽事，接下來球隊將展開三場客場征戰，並於明年1月10日重返和平籃球館。

