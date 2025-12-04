樂天桃猿黃子鵬FA補償方案出爐！確定選擇全額補償費

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹今日正式簽下自由球員黃子鵬後，前東家樂天桃猿今日確定補償方案。聯盟公告，樂天桃猿選擇補償方式為全額轉隊費。

台鋼球團應支付Rakuten球團轉隊費為黃子鵬選手114年度薪資總額之125%(未稅)，相關轉隊費補償按規定應於115年1月7日前完成。

依照中華職棒自由球員制度，A級球員的補償分為兩種方式，樂天可選擇年薪125％的全額轉隊費共1,050萬元，或是年薪75％的630萬元加上一名25人保護名單外的補償選手。樂天先前表示，將「先看台鋼提出的名單，再進行後續討論」。

不過聯盟今公告，「原Rakuten球團黃子鵬選手於114年11月4日行使自由球員權利，114年11月26日與台鋼球團締結契約，Rakuten球團於今日(114年12月4日)決定補償方式為全額轉隊費之補償。」

樂天前2年FA補償皆選擇「錢＋人」模式。2023年陳俊秀轉戰中信兄弟，桃猿獲得657萬元轉隊費並指名陳柏豪；2024年朱育賢加盟味全龍，球團同樣獲得675萬元轉隊費及補償球員呂詠臻。