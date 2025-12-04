林哲瑄觀摩火腿二軍秋訓　曝選手體能超強壯、讚細節做得很到位

▲Nike青棒菁英訓練營，林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

今年球季結束後正式告別球員生涯的林哲瑄，明年將轉任富邦悍將教練團成員，為提前適應教練角色，球團安排其在10月前往日本北海道日本火腿鬥士隊位於沖繩國頭的二軍秋訓營擔任研習教練，觀摩並學習二軍的訓練方式與實作操作。

林哲瑄今（4日）於NIKE青棒菁英訓練營以訓練營教練受訪時表示，這趟日本之行最大的收穫，是體驗從球員到教練角色的轉換過程，「這次去其實收穫蠻多的，主要是他們的球隊文化跟我們想像的不太一樣，不只是傳統日本棒球那種練很多、很操的模式，而是一支很會養成選手的球隊。」

他提到，火腿鬥士對新人訓練有系統的規劃，尤其前3年球員的體能養成非常重視，包括飲食、重量訓練以及明確的目標設定，例如一年內增加一定公斤數的肌肉量，「有些選手我覺得還蠻驚訝的，去那邊看到他們二軍選手都非常強壯，我覺得這差距很大，也很值得學習。」

談到跑步與發力訓練，林哲瑄也分享觀察：「他們的體能訓練其實不會特別量很多，但會有跑步、折返、敏捷與功能性訓練等機制，每次秋訓大約就8趟，」林哲瑄最後強調，這種注重細節與系統的球員養成方式，讓他對未來轉任教練角色充滿期待。