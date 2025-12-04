運動雲

鄭宗哲、陳柏毓皆獲得中華隊徵詢　表態願意征戰經典賽

▲▼Nike青棒菁英訓練營，鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

備戰2026年世界棒球經典賽，海盜旅美台將鄭宗哲、陳柏毓皆接到中華隊徵詢，兩人今天受訪時表態具高度參賽意願，盼在明年三月穿上國家隊戰袍出征國際賽。

鄭宗哲本季升上大聯盟，成為台灣第18位登上 MLB 的球員。他透露，確實收到中華隊的徵詢電話，「有啊，有收到，我應該是會打。」

他表示，經典賽開打時間與春訓接近，因此休賽季準備模式不會有太大變動，「就跟過往一樣，好好準備，在二、三月開始打棒球，就把球打好。」

鄭宗哲今年因海盜內野戰力出現空缺被拉上大聯盟，若獲球團放行，將是繼2023年再次出征經典賽。

同樣效力海盜體系的投手陳柏毓，也證實已接到徵詢。他說，「我也是有接到通知，當然個人參賽意願也很高，就看聯盟跟球隊怎麼安排。我當然非常有意願，可以跟大家一起打球是最幸福的事情，就等候通知。」

陳柏毓今年3月曾代表台灣參加經典賽資格賽，是中華隊重要的投手戰力，當時曾對南非中繼登板3局4K無失分。本季從小聯盟2A起步，5月首次升上3A，當天與鄭宗哲同場先發，投5局無失分奪勝，但賽後被下放。9月再度回到3A後表現依舊亮眼，還兩度解決台灣混血強打龍恩（Jonathon Long）。

▲▼Nike青棒菁英訓練營，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲Nike青棒菁英訓練營，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

