保羅「按讚」網友怒批快艇貼文　連表弟都忍不住開噴：胡來！

洛杉磯快艇突與老將後衛保羅（Chris Paul）分道揚鑣，此舉震撼全聯盟，而球隊的處理方式與時機也引發大量爭議，事件延燒至社群平台，保羅更在Instagram上按讚一則批評快艇球團「不尊重、像犯罪般運作」的貼文，使得風波再度升高。

有網友發布貼文批評快艇，內容提到保羅「把半輩子的生涯奉獻給一支垃圾般的球隊，好不容易回來打最後一季、像故事書般的退休賽季，結果賽季開始一個月、在午夜時分就被叫回家」，並直指「快艇球團的做法真的像犯罪一樣」。

不久後網友再度發文，根據附上的截圖顯示，保羅對該篇貼文按下「愛心」，引發外界解讀他對離隊方式相當不滿。

除了保羅的社群動作引起討論，前NBA中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）也在節目《Run It Back》中公開抨擊快艇總管法蘭克（Lawrence Frank），直言球隊的處置方式「令人無法接受」。

卡森斯表示，「這就是法蘭克的作風，我看過太多次，也親身經歷過，我看著他結束許多老將的生涯，那些球員本應該有更體面的收場，魯伊（Tyronn Lue）也能證明這點，他就是有矮子情結，是個自我膨脹的人。」

卡森斯認為快艇的做法欠缺尊重，「這完全是胡來，他是這聯盟的偉大球員之一，可能是最後一批真正頂尖的擋拆控衛，他和葛瑞芬（Blake Griffin）把快艇帶上來，值得更多尊重，我仍然非常討厭這傢伙，但他應該得到掌聲。」