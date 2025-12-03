喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

"I love the game so much, that I would never let someone take the opportunity for me to play the game away from me."



「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）最近在節目《MJ：Insights to Excellence》中談到自己職業生涯最與眾不同的一項條款「Love of the Game（熱愛籃球條款）」。這個早已成為傳奇的合約內容，讓他只要想打球，無論是在任何地方，甚至路邊的球場，都能隨時加入，即便受傷合約仍完全保障。

「我不會讓任何人奪走我打球的機會。」喬丹談到自己過往合約中的特殊條款，顯得非常自豪，他告訴主持人蒂里科（Mike Tirico），「如果我和你開車經過街上，看見有人在打球，我可以隨時加入那場比賽；即使受傷，合約還是照樣保障。」

▲喬丹分享罕見「Love of the Game」條款，成為他生涯最驕傲的自由象徵。（圖／達志影像／美聯社）

他直言，正是因為熱愛籃球，他拒絕讓任何外在因素干涉打球的自由，「如今的合約就沒有這種自由。」

喬丹也在節目中談到現代球員的訓練模式，他認為當今球員過度依賴個別訓練與投籃機制，「對我來說，真正有用的是去打球。」他提到前塞爾提克傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）如何靠一整個夏天打無數場球，只為練好左手。他強調，老派方式讓他保持競爭性，也維持不斷突破極限的渴望。

喬丹也指出現在年輕球員面臨截然不同的環境，尤其在競爭、名聲、商業利益等壓力下，要保持純粹反而更難，「當你什麼都有時，要保持飢餓感真的很難。」

▲Jordan Brand 現今影響力驚人，但喬丹強調「一切源自球場上的努力」。（圖／達志影像／美聯社）

喬丹說，他之所以能保持最佳狀態，是因為心中只有一個想法：讓自己成為最好的籃球員。至於品牌、贊助等商業事務，他讓專業人士處理，「但在球場上，我自己處理。」

他提到如今幾乎所有球員都得擁有自己的Logo，「這看起來像必要條件」，但他強調 Jordan Brand 的成功，是因為他在球場上先證明一切，「我不是先有品牌再去努力，而是先努力，品牌才隨之而來。」

喬丹也坦承，自己成名於沒有社群媒體、資訊不像今天如此爆量的年代，那是完全不同的世界。但他相信，就算放到今日環境，他仍能靠球技證明自己，「現在的孩子很不容易，但他們大多做得很好。他們知道最終人們記住的，是你的球技；你對籃球的熱愛應該永遠保持純粹。」

「我們之所以打這項運動，我一直說，我們願意免費去打。我們以前確實就是『無料』熱愛著去打球的。而現在我們只是剛好因為打球而得到報酬。」

▲喬丹感嘆現代球員面臨不同挑戰，強調「保持飢餓感並不容易」。（圖／CFP）