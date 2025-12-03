NBA單月最佳新秀「杜克」包了！狀元弗拉格、庫尼普爾共創歷史

▲同樣來自杜克大學的弗拉格、庫尼普爾囊括NBA10、11月最佳新秀。（圖／截自X／@DukeMBB）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與黃蜂神射庫尼普爾（Kon Knueppel）被選為NBA10月、11月的單月最佳新秀，這是聯盟首度出現同所大學出身的2名球員同時獲獎。

在10月、11月期間，弗拉格場均得到16.7分、6.6籃板與3.5助攻；庫尼普爾則攻下18.4分、5.7籃板，三分命中率為41.3%。值得一提的是，此次獲獎的2名新秀都來自杜克大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

狀元郎弗拉格在這20場比賽中表現出色，其中包括他在30日攻下35分，帶領達拉斯擊敗陷入低潮的洛杉磯快艇，48小時後弗拉格又以24分、8籃板的表現，幫助達拉斯爆冷擊敗爭冠勁旅丹佛金塊。

在過去2周的7場比賽中，弗拉格場均19.6分、投籃命中率達50%，進步幅度相當顯著。

年僅18歲的弗拉格也在此段期間不斷創下紀錄，在對快艇攻下35分後，他成為NBA史上最年輕單場砍下35分的球員。

他也是史上第2年輕的30分球員，僅次於詹姆斯（LeBorn James）；詹皇在2003年11月對灰熊，靠著2次延長賽才突破30分。此外，弗拉格亦是NBA史上最年輕的單場10助攻球員。

更重要的是，當比賽進入膠著時，弗拉格的表現會進入另一個層級，他在「關鍵時刻」（比賽剩5分鐘內、分差5分內）累計攻下52分，為全聯盟第4高，僅落後雷霆MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、活塞康寧漢（Cade Cunningham）與七六人馬克西（Tyrese Maxey）。