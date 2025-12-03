運動雲

>

NBA單月最佳新秀「杜克」包了！狀元弗拉格、庫尼普爾共創歷史

▲同樣來自杜克大學的弗拉格、庫尼普爾囊括NBA10、11月最佳新秀。（圖／截自X／@DukeMBB）

▲同樣來自杜克大學的弗拉格、庫尼普爾囊括NBA10、11月最佳新秀。（圖／截自X／@DukeMBB）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與黃蜂神射庫尼普爾（Kon Knueppel）被選為NBA10月、11月的單月最佳新秀，這是聯盟首度出現同所大學出身的2名球員同時獲獎。

在10月、11月期間，弗拉格場均得到16.7分、6.6籃板與3.5助攻；庫尼普爾則攻下18.4分、5.7籃板，三分命中率為41.3%。值得一提的是，此次獲獎的2名新秀都來自杜克大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

狀元郎弗拉格在這20場比賽中表現出色，其中包括他在30日攻下35分，帶領達拉斯擊敗陷入低潮的洛杉磯快艇，48小時後弗拉格又以24分、8籃板的表現，幫助達拉斯爆冷擊敗爭冠勁旅丹佛金塊。

在過去2周的7場比賽中，弗拉格場均19.6分、投籃命中率達50%，進步幅度相當顯著。

年僅18歲的弗拉格也在此段期間不斷創下紀錄，在對快艇攻下35分後，他成為NBA史上最年輕單場砍下35分的球員。

他也是史上第2年輕的30分球員，僅次於詹姆斯（LeBorn James）；詹皇在2003年11月對灰熊，靠著2次延長賽才突破30分。此外，弗拉格亦是NBA史上最年輕的單場10助攻球員。

更重要的是，當比賽進入膠著時，弗拉格的表現會進入另一個層級，他在「關鍵時刻」（比賽剩5分鐘內、分差5分內）累計攻下52分，為全聯盟第4高，僅落後雷霆MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、活塞康寧漢（Cade Cunningham）與七六人馬克西（Tyrese Maxey）。

關鍵字： NBA弗拉格庫尼普爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

韓華鷹33勝蒸發！雙王牌龐塞、瑞恩都赴美　韓媒：怎麼會這樣

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

有他差很多！王貞治點名「大谷一棒」是關鍵　日本瞄準第4冠

【聖誕倒公公】他穿布偶裝還倒立熱舞　其他公公壓力山大XD

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

3高國豪妻發文　還原兄弟互毆始末

4巨人名將看好大谷WBC登板：不投更危

5「平鎮校草」張宥鈞演12強冠軍

最新新聞

1周志豪統治禁區！近4戰19分16.5籃板

2柳賢振睽違15年回國家隊！韓國公布29人集訓名單

3伊藤大海最好的朋友！古林討教滑球

4兄弟冬盟進化術！恰哥提醒張仁瑋修細節

5餅總探班神助攻！古林曝談心派上用場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366