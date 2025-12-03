小朋友問「你跟大谷誰較強？」史坦頓苦笑回應：答案很清楚

"You or Shohei Ohtani?"



The kids at @PlayBall Colombia put Giancarlo Stanton on the hot seat ???? pic.twitter.com/aT4KN4CE3Q — MLB (@MLB) December 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平的影響力席捲全球，連生涯累積453轟的洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）也只能「舉白旗」。史坦頓近日在哥倫比亞出席青少年互動活動，卻被孩子們一句天真提問問到語塞，哭笑不得。

MLB 官方 X（原推特）2日釋出影片，可見史坦頓受到現場孩子熱情歡呼。不過，一名男孩突然問，「你跟大谷翔平，誰比較厲害？」 面對尖銳又無害的直球問題，他只能苦笑回應：「我又不能投球……你知道答案是什麼吧？」

影片曝光後，美國球迷紛紛留言，「孩子們就是想難倒他」「史坦頓被捲進麻煩問題了」「很聰明的回答」「孩子們真的太可愛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史坦頓2014年轟37發、2017年狂掃59轟拿下兩屆全壘打王，並於2017年以全壘打、打點雙冠榮獲國聯MVP。本季敲出24轟、生涯累計453轟，是現役最具威脅性的重砲之一，依舊是投手難以忽視的存在。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）