「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

▲前悍將張宥鈞(左）成為演員。（圖／截自張宥鈞IG）

曾以「平鎮校草」外型受到球迷喜愛的前富邦悍將球員張宥鈞，去年被列入戰力外名單後離開職棒舞台。一年過後，他正式以全新身分回到大眾視線——成為棒球電影《絕勝》演員，演出的故事正是描寫中華隊奪下世界12強冠軍的歷程，不過劇組尚未透露他演出的是哪一位重要球員的角色。

張宥鈞2日在Instagram發文分享近況，也首次坦言自己花了很長時間，才真正消化「我不再是球員了」的事實。他表示，雖然離開球場，但這一年反而讓他踏入完全不同的領域。「從打棒球變成演棒球的人，拍的每一個場景、每一次揮棒，都是我以前真正戰鬥過的地方。」他表示，在拍攝途中回到各球場見到老隊友、老朋友，他特別提到因為有戴培峰、江國豪拿下12強冠軍，才有機會拍這部棒球電影。

他透露拍戲對自己而言很新鮮也很特別，劇組與資深演員的專業態度讓他大開眼界，也重新找回「我是新人、我要拼」的感覺。他告訴自己，「既然換了一條路，那就好好走。如果之後還有機會拍戲，我一定還想再挑戰。」

文末他除了感謝導演、感謝所有劇組全體人員，將最深的感謝獻給妻子。他坦言，離開球隊後首次真正陪伴家庭，這段期間太太獨自照顧孩子、承擔壓力，「我老婆才是真正的 MVP。」拍戲期間，太太一手扛下家庭，也讓他更懂得感謝與陪伴的重要。

值得一提的是，張宥鈞也是繼曹佑寧之後，從球員轉為演員的平鎮校友，能否追隨學長腳步在演藝圈繼續發展值得期待。這篇貼文一發布也湧進球迷祝福，江國豪寫下，「帥啦！」悍將應援團崔維斯也回應，「會不會太帥」展露祝福之情。

