高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

統一獅教練高志綱捲入婚外情網路謠言，相關爆料近來在社群平台發酵。統一獅球團今（2日）再次做出明確回應，強調目前外界流傳的內容都屬網路傳聞，球團不會針對未經證實的訊息做出評論，但對於球迷關注的部分已著手了解。球團同時重申，統一獅憲章規範嚴謹，「不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除。」

近日有網友在 Threads 以多篇貼文曝光疑似私訊與對話截圖，指控知名網紅林倪安出入球隊活動、並介入多名球員與教練私生活，其中包含高志綱，貼文在球迷間引起高度討論。

外界普遍認為爆料者身分疑似是高志綱的配偶，但記者多次求證均未獲回應。另有圈內人士猜測，該帳號也有可能是其他受到影響的球員眷屬，疑因不滿林倪安與多名球員過度親近甚至有踰矩行為，而以高志綱的高知名度作為引爆點，進行毀滅式爆料。

統一獅領隊蘇泰安表示：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

高志綱日前才接任統一獅一、二軍總監兼統籌教練，是球隊長期規劃的重要戰力，但在網路爆料持續延燒下，也成為輿論焦點。目前球團尚未公布後續處置方向，強調待釐清事實後，會依規章做必要決策。