高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」　球團：網路謠言不予回應

統一獅教練高志綱驚傳婚外情！日前有網友在社群平台 Threads 以多篇貼文曝光多段疑似私訊截圖、側拍影像與對話內容，指控知名網紅、藝人林倪安以「球眷／球員關係人」身分頻繁出入球隊相關活動，並長期介入多名球員與教練的私生活，其中更包括高志綱。消息曝光後在球迷圈引發熱議，球團表示，「網路謠言不予回應。」

有周刊報導，爆料者自今年 5 月起多次發文暗指有「第三者」介入婚姻，並於 11 月 28 日直接點名：「林倪安是高志綱的小三」。貼文者指出，自 2025 年 5 月開始，她發現林倪安多次於高志綱現身的公開場合亮相，包括簽書會、球隊遠征與 12 強賽事現場，甚至以「球眷」身分自由進出活動，引發她強烈懷疑。

貼文者公開的疑似對話紀錄中，林倪安被指曾寫下「好想阿伯」、「希望12強他老婆不要跟」、「我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你」等語，使貼文者痛批對方刻意以不當方式接近球員與教練。

爆料者更指控林倪安長期在球員、啦啦隊、球眷之間散播謠言，並以「被害者形象」取得同情，實際上卻多次介入他人感情，甚至在球員醉酒時拍下親密合照，行徑惡劣。

伴隨爆料，網路上流傳多段疑似林倪安的小帳限動、對話截圖與球場側拍照。面對爭議，她近期在 Threads 發文指出，AI 技術經常被濫用製造假截圖、假照片與假合成，呼籲大眾「善用科技」，被視為她對爆料的間接回應。目前林倪安已將 Threads 設為私人帳號，Instagram 也關閉留言功能。

統一獅日前宣布高志綱調整職務，接任統一獅一、二軍總監兼統籌教練，被視為球隊的重要教練，甚至是未來總教練人選，卻因爆料風波捲入負面討論。日前記者私訊求證爆料者帳號，但對方截至截稿前未回應，日前致電求證，統一球團回應，「這是網路謠傳，球團不會針對謠傳回應。」

