徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙掀起美職、日職搶人大戰的效應，讓韓媒憂心韓國棒球地位，徐若熙不僅在美國《The Athletic》自由球員排行榜中名列第34名，甚至還排在韓籍大聯盟游擊手金河成之前。韓媒直呼：「台灣棒球真的追上來了！」

韓媒《SPOTV News》以「韓國棒球大事不好了，現在連台灣都比不過了嗎… 美、日展開爭奪戰，我們有這樣的投手嗎？」為題報導。

徐若熙受到美、日高度追逐，道奇甚至在12月安排洽談，但日本福岡軟銀鷹動作更快，以3年約960萬美元（約新台幣3億元）搶下徐若熙。原球隊味全龍也將透過入札制度拿到約200萬美元費用。韓媒形容：「這筆錢足以讓台灣球隊無憂簽下兩季的洋投薪資，可見金額之大。」

韓媒分析，徐若熙從青棒到職棒一直是台灣最頂級投手之一，最快球速158公里、球質優異、控球穩定，加上多種變化球，讓他成為海外球探追逐的焦點。報導提到，韓職球團也曾仔細觀察徐若熙的投球。回想當時，一名球團關係者說：「雖然轉隊的可能性不大，但我們認為他在韓國也能發展。」

《SPOTV News》也坦言，徐若熙旅日成功，被視為展現台灣棒球快速成長的一個典型案例。而台灣近年棒球人才大量前往美國，多位特級新秀高中畢業即與美職簽約，目前已有球員站上大聯盟，另有 2、3 名已在 3A 等待升上 MLB。「這些球員大多 20 出頭歲，一旦在國際賽集結成『台灣隊』，戰力極強，特別是短期賽令人難纏。對韓國而言，台灣的追擊力道越來越強，甚至已難保一定能贏球。與此同時，韓國投手群成長停滯的批評持續擴大。」

最後韓媒提醒韓國棒球必須警覺與反思，「對於近來即使面對台灣也無法保證能贏、正深受台灣急速追趕壓力的韓國來說，這更是必須警戒並反覆思考的一點。今年為基準，已前往美職的頂級投手新秀們，沒有一個能在 3A 完成整個球季。此外，也有批評指出 KBO 投手群的成長正處於停滯。除了安佑鎮之外，幾乎沒有處於巔峰、足以同時受到美國與日本球團關注的投手。雖然有文東柱、元兌仁、郭斌等 20歲出頭到中段的年輕投手，但也無法斷言他們的實力一定比徐若熙更好。」