黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋

▲ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新北報導

平鎮高中30日再度讓球迷見證王者實力；他們在冠軍戰靠著第3局的關鍵3分大局奠定勝基，終場以4比1擊敗首次闖進決賽的宜蘭縣羅東高工，成功拿下隊史第8座黑豹旗冠軍，也是在近5屆賽事中的第3冠，展現豪門深厚底蘊。

兩隊先發投手，平鎮吳丞顥與羅東林頡廷開局皆展現壓制力；吳丞顥連續三上三下退場，林頡廷則在首局觸身球及雙殺守備化解危機，雙方0比0僵持。

3局下平鎮展開致勝攻勢。吳柏承獲四壞開局後，顏鉑勛犧牲觸擊推進，雖兩出局後仍無人得分，但邱聖安敲出突破僵局的1分打點安打，平鎮率先取得1比0領先。

林頡廷隨後控球不穩、再送一次保送，羅東高工緊急換投劉澔橙，但高宥軒馬上撈出關鍵安打，一棒打回兩分，平鎮將領先擴大至3比0。

羅東高工並未輕易認輸，4局上陳彥辰敲出二壘安打後，楊家源同樣擊出二壘安打送回1分，助隊將比分追至1比3；然而此局得分後，羅東後續攻勢受制於平鎮投手群與守備，未能再突破。

4局下平鎮抓住羅東投手再度動盪的時機，靠著連續安打與保送擠滿壘包；羅東換上郭靖源後仍壓不住局勢，彭成安內野安打再打下1分，平鎮將比分拉開至4比1，也成為本場比賽最終差距。

尾聲平鎮換投伍識均，他接手後展現強悍壓制力，6、7兩局皆未讓羅東掌握反攻契機，尤其7局上雖被溫以恩敲安，但即刻牽制抓到跑者、再逼出飛球與三振，成功關門。

最終平鎮4比1收下勝利，笑納隊史第8座黑豹旗冠軍。

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中邱聖安 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中高宥軒。（圖／記者李毓康攝）