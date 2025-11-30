運動雲

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇總教練羅伯斯接受《體育報知》訪問時，談到山本由伸的定位時給出肯定答案，認為他「已經贏得開幕投手資格」。不過，他也坦言對山本累積的比賽負荷非常擔心，包括是否該參加明年 WBC，他的答案是「不希望」。

被問到是否已決定山本擔任明年開幕投手，羅伯斯給出正面回應：「以目前情況看來是的，他已經贏得這樣的權利。」

但山本由伸近一年負荷不小，羅伯斯指出，山本去年在日職投到日本大賽，今年又在MLB完整投了一整季，甚至在東京開幕戰上陣。「明年若再加上WBC，他將連續3年處在高負荷狀態。我們必須以更彈性的方式照顧他。」他坦言山本身材並非特別魁武，因此球隊會特別留意調整節奏。

大谷翔平率先宣布參加WBC，山本由伸和佐佐木朗希都尚未表態。羅伯斯不希望山本由伸參戰，他透露原因，「他今年投了很多局，如果為了 WBC 必須提早把身體調整到比賽狀態，負擔會非常大。」

與山本同為日本籍的佐佐木朗希、大谷翔平，他同樣給出「不希望」的答案，但也強調最終決定權仍在球員。羅伯斯說：「這是我誠實的答案。但最終決定權在球員，我們會再討論。朗希因為傷勢恢復期，或許是唯一我們能『阻止出賽』的對象，但大谷和山本就不行了。我們的理想是讓他們慢慢調整，可是有WBC，休季時間又變得更短。」

