看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）接受《體育報知》獨家專訪時坦言，大谷翔平雖然今年繳出亮眼成績，但其實整季都在掙扎。他更點名大谷明年有機會挑戰MVP4連霸、甚至首次角逐賽揚獎，但也強調山本由伸不會袖手旁觀。

羅伯斯指出，大谷今年常因尋求感覺而追打壞球，「看得出來他不太舒服，也在努力找一整年的穩定性。」季後賽期間，大谷在分區系列賽低潮時曾首次移到戶外做自由打擊，「那次練習讓他明顯回神。」大谷在對費城人的分區系列賽中 18 打數僅 1 安，在國聯冠軍戰第 3 戰前一天，本季首次在戶外進行自由打擊，隔天就轟出單場 3 轟。

談到明年大谷翔平的棒次安排，羅伯斯表示，目前規劃仍讓大谷擔任第一棒，盼增加他的打席數。「關鍵反而是打線後段班，8、9棒必須提升上壘率，才能更好幫助大谷。」

被問及「投手大谷」是否會「中四日」先發，羅伯斯直接給出否定答案，「他一週先發一次就剛好，我們有6人輪值，會讓大谷、山本、朗希都以中5、6天的節奏出賽。」

大谷翔平今年球季多了父親身份，觀察他的改變？羅伯斯笑說：「他的生活雖然變很多，但態度與紀律完全沒變。他每天都一樣，非常穩定。」

明年大谷翔平挑戰 MVP＋賽揚可能性十足，羅伯斯認為大谷明年會迎來完整的健康冬訓，「他具備一切條件，有能力角逐賽揚獎。不過山本不會袖手旁觀。」

