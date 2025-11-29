運動雲

黑豹旗／即將旅日不忘母校　徐若熙先請平鎮小學弟喝飲料

▲徐若熙請平鎮學弟喝飲料。（圖／取自平鎮高中粉絲團）

▲徐若熙請平鎮學弟喝飲料。（圖／取自平鎮高中粉絲團）

記者胡冠辰／新北報導

日本多家媒體28日報導指出，味全龍隊王牌右投徐若熙已決定加盟NPB福岡軟銀鷹，軟銀端出「3年近15億日圓」（約合台幣3億元）大型合約也讓徐若熙的年薪正式站上1億元台幣；而他也抽空請平鎮高中小學弟們喝飲料，平鎮明（30日）將在黑豹旗決賽交手宜蘭羅東高工，徐若熙此舉無疑是幫他們打氣加油。

徐若熙10月提出旅外申請後，隨即吸引道奇、日本火腿等日美多隊爭奪；報導指出，徐本人比起美職更想在日本發展，而軟銀在競爭過程中展現極高誠意。不僅在11月上旬安排他秘密赴福岡參觀球團設施，球團會長王貞治更親自接待會食，隨後城島健司CBO再度赴台，最終成功打動徐若熙。

日媒認為，徐若熙最快158公里的火球、成熟控球及復原後的穩定性，具備從明年球季起直接擠進軟銀先發輪值的能力，是球隊爭取三連霸與蟬聯日本一的重要補強。

徐若熙本季在龍隊先發19場，114局的投球內容中被敲78支安打，繳出5勝7敗，防禦率2.05的優秀表現，WHIP則為0.81；今年114局也是歷年最高，他也用實際表現向外界證明自己身體正值健康。

平鎮今天在黑豹旗4強靠高三王牌蔡辰瀧完投7局無失分、飆出10次三振的優秀表現下，以1比0力退高苑，挺進本屆冠軍戰；而徐若熙用行動證明感謝母校與學弟，送飲料為隊加油。

【窗戶全封死】宏福苑房間內部照曝光！ 網友看傻：怎麼逃？

