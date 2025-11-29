運動雲

關懷盃公益T熱賣！林智勝開金句：王勝偉是金手套、我是金鐘獎

▲王勝偉與林智勝親切與小球員互動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

林智勝與王勝偉在關懷盃比賽場地擺攤販售公益 T 恤，現場「粉絲服務」相當到位，公益 T 恤大受歡迎。王勝偉笑說：「前面智勝賣得很好，我來的時候很多尺寸都沒了。下一批準備的量會更充足，歡迎球迷現場購買或網路預購。」

原棒協今年推出「回家得分｜The Future Starts Now」公益 T 恤，由理事長王勝偉與「大師兄」林智勝共同號召，邀請球迷透過支持商品計畫，為偏鄉棒球永續發展注入能量。每件商品皆附固定支持回饋金，透明可追蹤，將全數投入偏鄉球場修復、球具升級與運動心理培力等項目，建立可長期推動的資源循環。

原棒協會員到關懷盃現場也紛紛換上這件 T 恤，兩位前輩現場替球迷簽名。聽聞T 恤熱賣盛況，王勝偉笑說：「可能是網路上的模特兒穿起來太好看。」

林智勝不改幽默風格，與球迷互動熱烈。有球迷拿外野手套請他簽名，他立刻指向旁邊的王勝偉說：「你要給他簽，他是金手套；我是金鐘獎啦！」但王勝偉看到外野手套後露出疑惑，笑說：「我是內野手耶，還沒要轉位置。」林智勝也接著喊話：「他明年還要打，記得繼續支持他！」

林智勝之後又講起冷笑話，看到小球員穿著「14 號」球衣（恰巧是王勝偉背號），他問道：「你知道為什麼國小沒人穿 31 號嗎？因為 31 號都不會下場。我穿 31 號都不會下場——在旁邊加油啦！」

