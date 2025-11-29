運動雲

>

「30歲後每場都像最後一場」　王躍霖回中職十年體悟：目標500場

▲王躍霖。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王躍霖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

今年是王躍霖在台鋼雄鷹的第二年，因傷勢反覆在一、二軍之間來回，本季僅在一軍留下16場出賽紀錄。他很慶幸在9月球季末、球隊力拚季後賽的關鍵時期，仍能為球隊做出貢獻。不過他也深刻體認棒球現實面：隨著18歲新秀大量投入選秀、30歲以上老將汰換速度加快，「每場比賽都當成最後一場在投。」

王躍霖今年屢受傷勢困擾，季初就在一軍亮相，但4月9日對統一獅僅投0.2局失4分吞敗後遭下放，調整近三個月。7月15日重返一軍後連4場投出貢獻，包括7月26日對猿隊拿下救援成功、7月29日投2局無失分，但隔天一起床卻感到腿部拉傷，讓教練團相當錯愕，他自己也十分懊惱，再度被迫下二軍一個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸他在9月5日再度升上一軍後維持穩定表現，球季尾聲擔任關鍵局數的預備投手。他坦言當時身體相當疲勞，但最怕的就是「拖累球隊」。能在最後階段投出具競爭力的內容，讓他心裡踏實許多。

「30歲之後，每一場都像最後一場。」王躍霖談到自己的心境轉變，坦言隨著中職愈來愈多年輕新秀加入，老將更要珍惜每一次上場機會。他自嘲已穿過四隊球衣，能撐到職棒第10年並不容易，期間歷經釋出、交易與角色轉換，「如果只打兩三年就退，我會覺得自己不夠爭氣。」

他以能打到40歲的「陳姓、林姓」前輩為目標，也期望未來能像陳禹勳、賴鴻誠一樣累積超過500場出賽，留下真正長久又穩定的紀錄。「希望哪天退休時，已經有機會碰到500場。」

談到即將加入台鋼的黃子鵬，王躍霖大力稱讚，「第一次看到他時，沒看過投手伸展做得那麼仔細。」他認為側投更需要柔軟度，而黃子鵬能投長局數、控球又穩定，「很不容易，也很厲害。」也期待再度成為隊友。

每年固定參與關懷盃，是因為王躍霖心中始終記得，小時候在這裡曾受張泰山、林智勝、黃忠義啟發，看到職棒明星的震撼讓他立志成為球員。如今有能力回饋，他視關懷盃為「傳承」與「飲水思源」的重要場域。

對他而言，回到關懷盃不只是陪伴小朋友，更能在職棒高壓競爭外，短暫找回最純粹的棒球初心。看著孩子們快樂打球，也提醒自己棒球最原始的感動。

關鍵字： 王躍霖台鋼雄鷹職棒傷勢季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

曾仁和退伍「待業」已獲球隊探詢　去年傷勢不明原來是骨刺作祟

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

林書緯中華隊首秀0分1籃板1助攻　只打8分31秒圖齊給解釋

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

羅健銘分析徐若熙適合軟銀關鍵　通往美職最好的跳板

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門新聞

徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

林書逸曾喊「不要去台鋼」　劉東洋大器回應：歡迎回家鄉打球

日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

中華男籃客場慘敗26分　圖齊賽後批日本隊「防守髒」

嗆大谷嗆到自己翻車！名嘴史密斯來賓狠電「當場閉嘴」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙年薪暴漲20倍！480萬晉升億元男

2林書逸曾喊不要去！台鋼仍表示歡迎

3軟銀3年近15億大約成功搶下徐若熙！

4中職6隊非60人名單一次看

5中華男籃慘敗26分　圖齊批日本防守髒

最新新聞

1林智勝：王勝偉是金手套、我是金鐘獎

2羅東高工上演逆轉秀 總教練點出關鍵

3字母哥「想不起上次7連敗是何時」

4羅東高工決賽將挑戰7冠平鎮

5王躍霖體認現實面盼累積500場出賽

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

Tpark 72,600坪宜居複合城

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366