「30歲後每場都像最後一場」　王躍霖回中職十年體悟：目標500場

今年是王躍霖在台鋼雄鷹的第二年，因傷勢反覆在一、二軍之間來回，本季僅在一軍留下16場出賽紀錄。他很慶幸在9月球季末、球隊力拚季後賽的關鍵時期，仍能為球隊做出貢獻。不過他也深刻體認棒球現實面：隨著18歲新秀大量投入選秀、30歲以上老將汰換速度加快，「每場比賽都當成最後一場在投。」

王躍霖今年屢受傷勢困擾，季初就在一軍亮相，但4月9日對統一獅僅投0.2局失4分吞敗後遭下放，調整近三個月。7月15日重返一軍後連4場投出貢獻，包括7月26日對猿隊拿下救援成功、7月29日投2局無失分，但隔天一起床卻感到腿部拉傷，讓教練團相當錯愕，他自己也十分懊惱，再度被迫下二軍一個月。

所幸他在9月5日再度升上一軍後維持穩定表現，球季尾聲擔任關鍵局數的預備投手。他坦言當時身體相當疲勞，但最怕的就是「拖累球隊」。能在最後階段投出具競爭力的內容，讓他心裡踏實許多。

「30歲之後，每一場都像最後一場。」王躍霖談到自己的心境轉變，坦言隨著中職愈來愈多年輕新秀加入，老將更要珍惜每一次上場機會。他自嘲已穿過四隊球衣，能撐到職棒第10年並不容易，期間歷經釋出、交易與角色轉換，「如果只打兩三年就退，我會覺得自己不夠爭氣。」

他以能打到40歲的「陳姓、林姓」前輩為目標，也期望未來能像陳禹勳、賴鴻誠一樣累積超過500場出賽，留下真正長久又穩定的紀錄。「希望哪天退休時，已經有機會碰到500場。」

談到即將加入台鋼的黃子鵬，王躍霖大力稱讚，「第一次看到他時，沒看過投手伸展做得那麼仔細。」他認為側投更需要柔軟度，而黃子鵬能投長局數、控球又穩定，「很不容易，也很厲害。」也期待再度成為隊友。

每年固定參與關懷盃，是因為王躍霖心中始終記得，小時候在這裡曾受張泰山、林智勝、黃忠義啟發，看到職棒明星的震撼讓他立志成為球員。如今有能力回饋，他視關懷盃為「傳承」與「飲水思源」的重要場域。

對他而言，回到關懷盃不只是陪伴小朋友，更能在職棒高壓競爭外，短暫找回最純粹的棒球初心。看著孩子們快樂打球，也提醒自己棒球最原始的感動。