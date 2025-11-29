前太空人奪冠成員想加入MLB公關　涉老虎性騷擾調查恐成最大阻力

▲前洋基外野手、2017太空人奪冠成員梅賓（Cameron Maybin）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

前洋基外野手、2017太空人奪冠成員梅賓（Cameron Maybin）近日於社群平台公開表示，希望能加入大聯盟球隊的前台部門，並強調自己具備評估球員與建構戰力的獨到能力；不過，他同時也因捲入底特律老虎的一項大型性騷擾調查，而面臨可能的外界反彈。

梅賓在X上發文，直言自己已準備好轉換跑道、成為大聯盟高層；他寫道：「我發誓我可以幫助很多球隊的前台，評估能贏球的球員、打造陣容、完成公平的交易；有些球隊只差一個誠實的聲音就能起飛，我在多支球隊待過，親眼看到輸球需要什麼、贏球又需要什麼。」

梅賓在大聯盟效力15年，先後穿過洋基、大都會、教士、老虎、勇士、天使、水手、太空人與小熊等球衣；他職業生涯高峰是在2017 年，協助太空人奪下世界大賽冠軍。

2019年，他在洋基出賽82場，打擊率.285，並敲出生涯最高的11支全壘打；同年季後賽打擊率更高達.333。

他最後一次出現在大聯盟是在2021年，當時替大都會短暫出賽９場。

梅賓表示，自己不僅了解年輕球員與老將，也已經在幕後促成一些事情；他寫道：「我了解年輕球員和老將，而且悄悄說，我在Jazz來到洋基這件事上也出了點力。」

所指的「Jazz」即為條紋軍二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），洋基在2024年MLB交易大限前，從馬林魚換來奇澤姆，他也在今年大放異彩。

儘管梅賓積極表態，但外界普遍認為他目前恐難獲得球隊青睞，原因是他正涉及一項令老虎重創聲譽的大型性騷擾醜聞。

根據《The Athletic》調查，梅賓是8名遭指控不當對待女性的老虎隊前球員、職員或合作夥伴之一，指控內容包括：對女性員工做出猥亵評論、向至少兩名女性傳送不當訊息與通話；其中一則簡訊寫道：「我們見面可能不是最好的主意，我正努力維持婚姻。」

報導指出，老虎隊人資部門早在2023年球季開打時就已開始調查梅賓的行為，儘管他仍在該季持續投入轉播相關工作，但球隊在2024年並未續聘。