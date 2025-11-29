運動雲

黑豹旗／爺爺一手帶大、鞠躬都是90度　平鎮主帥盛讚蔡辰瀧

▲平鎮高中晉級黑豹旗冠軍賽。（圖／記者胡冠辰攝）

▲平鎮高中晉級黑豹旗冠軍賽。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

平鎮高中29日在黑豹旗4強賽以1比0力退高苑工商，成功挺進冠軍戰；賽後總教練吳柏宏盛讚高三投手蔡辰瀧完投7局、無失分飆10K的表現，形容這是他看到蔡辰瀧「最完整也最成熟」的一場先發，同時透露看見他從過往角色到今日的蛻變過程。

吳柏宏指出，蔡辰瀧過去幾乎都在比賽後段上場，以先發身份出賽的次數屈指可數，「他之前投幾乎都是在後面接手，去年二年級時也是後援，包括木棒冠軍戰。」

對於今天弟子兵表現，吳柏宏直言：「過程中還是有跌跌撞撞，但看到他越投越好；第二局度過危機後，整體狀態完全提升，對方很多揮棒落空，代表球路與引誘球都有威力。」

面對高苑多名長打、U18好手，蔡辰瀧全場僅讓對手擊出2支安打，完全主宰節奏；吳柏宏分析：「兩隊投手表現都很好，但後面的局面確實是被蔡辰瀧封鎖住，幾乎沒有太多讓對方上壘的機會，所以他才有辦法拿下今天這個完封勝。」

至於蔡辰瀧過往鮮少投長局數，吳柏宏解釋這與球隊調度有關：「長局數他一定是可以的，只是之前是二年級，前面有學長，加上要讓其他投手先發表現，所以他常常被安排在後面。」

但今年像黑豹旗，尤其到4強階段，陣中最好的投手自然被擺上前線：「大賽當然無庸置疑，就是蔡辰瀧先發；真的是一個非常棒的投手。」

接著吳柏宏表示，這名孩子自小父母不在身邊，由爺爺帶大，因此格外懂事、態度良好；「他連鞠躬都是90度，非常乖、練球的態度也很好，」吳柏宏說，「他一路走來受到很多人的幫助，我也希望他能好好表現，用他的成績回報這些支持他的人。」

