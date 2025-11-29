日媒也曝徐若熙確定加盟軟銀！3年近15億大約搶人成功

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣味全龍王牌投手徐若熙確定將赴日挑戰，加盟日本職棒福岡軟銀鷹。根據日本多家媒體28日報導，軟銀已在與美國職棒道奇、日本火腿等多支球隊的競爭中勝出，將以3 年、總額接近15億日圓的大型合約網羅，相當於近3億新台幣。 軟銀將徐若熙視為明年先發輪值的重要補強，也象徵球團為挑戰太平洋聯盟三連霸與蟬聯日本一所做出的關鍵布局。

徐若熙於10月29日透過中職申請旅外制度，消息公布後立刻吸引日美球團高度關注，其中道奇、日本火腿與軟銀最積極。日媒指出，徐若熙方面已在日前正式婉拒日本火腿，且徐本人比起美職更嚮往在日本發展，最終與誠意十足的軟銀達成共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

軟銀在競爭過程中展現極高誠意。球團在11月上旬祕密邀請徐若熙來到福岡，安排參觀PayPay巨蛋與二軍基地等設施，並舉行會餐，由球團會長王貞治親自出席接待。其後，城島健司CBO也再度前往台灣接觸，洽談過程持續推進。球團高層早在9月就已赴台考察多次，顯見對「龍之子」的重視程度。

▲王貞治。（圖／棒協提供）

現年25歲的徐若熙具備壓制力驚人的速球與優異控球能力，2019年以選秀狀元加入味全龍，曾因右肘傷勢與Tommy John手術缺席整季，但復出後迅速站穩頂級投手地位。2023年在台灣大賽大放異彩，帶領味全封王並拿下系列賽MVP。本季出賽19場，投114局送出120次三振，防禦率2.05，是聯盟中最具宰制力的先發之一。

軟銀的先發投手群正面臨重組需求，有原航平三年合約到期後去留未定，並未列入球團保留名單，離隊可能性升高；資深投手東浜巨行使國內FA權，同樣存在不確定性。

面對兩名主力先發可能同時流失的情況，軟銀在補強上勢必積極，徐若熙的加入被視為解決輪值空缺的重要一步。

軟銀編成育成本部長永井智浩高度肯定徐若熙的能力，認為他球質犀利、變化球成熟，明年就具備進入先發輪值的實力，唯有體能維持是後續調整重點。徐若熙若正式加盟，將成為軟銀挑戰強權連霸之路上的重要新戰力。