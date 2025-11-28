運動雲

>

中山國小神跑壘再見分　柯宇威「打到牆」火力超猛

▲新竹縣中山國小。（圖／重光盃粉絲團）

▲新竹縣中山國小。（圖／重光盃粉絲團）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃28日在花蓮開打，新竹縣中山國小與台東縣卑南國小之戰激戰到 5 局下才分出勝負。中山國小在以 7 比 8 落後的情況下，關鍵5局下，因時間限制而成為最後半局，中山國小靠田可汗、黃高茂翔先後利用對手失誤上壘，接著靠內野滾地球追回追平分。隨後邱郁閎嘗試短打未成功，但黃高茂翔以快腿衝回本壘，對手夾殺未能處理成功，「神跑壘」跑回致勝分，最終以 9 比 8 完成逆轉，全隊開心灑水慶祝。

總教練蔡育勝透露，原本下達的是強迫取分戰術，「但他沒有點成功。」他表示，本來就預期這場會是打擊戰，氣氛十分緊繃，「只要有跑者上壘，就都是機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役另一焦點是中山國小重砲、第四棒柯宇威，他多次擊出直擊全壘打牆的長打，展現強大力量。蔡育勝透露：「他今年入選 U12 培訓隊，可惜因流感被刷掉。但他的長打力量一直穩定成長，上週重光盃也轟出兩發場外全壘打。去年雖然只有力量，但擊球率不穩，今年整體成熟度已提升。」

柯宇威表示：「跑壘的時候盡全力，希望能跑出場內全壘打。」他至今場內、場外全壘打累計已有 8 轟。他在五年級時因表哥接觸棒球而開始打球，並憑藉亮眼打擊入選 U12 國家隊培訓名單，但因感染流感而無緣正式名單。今年升六年級因超齡無法再入選，不過他仍期盼未來能再披上國家隊球衣，「因為怕長大後沒有機會。」

關鍵字： 棒球逆轉勝中山國小柯宇威U12培訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

【宏福苑惡火】香港大火連燒7大樓　波及1900戶...居民：完全沒聽到警鈴

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2兄弟徐基麟林書逸吳哲源等12人戰力外

3台鋼5人不續約！4人待評估

4樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

5悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

最新新聞

1冬盟海洋再勝山林、社會人8局逆轉秀

2中山國小神跑壘黃高茂翔跑回再見分

3台鋼戰力外看投手　已給林岱安報價

4上楓顏孝誠喜歡吳俊偉理由很可愛

5中華男籃抗日失利　客場26分慘敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366