中山國小神跑壘再見分　柯宇威「打到牆」火力超猛

▲新竹縣中山國小。（圖／重光盃粉絲團）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃28日在花蓮開打，新竹縣中山國小與台東縣卑南國小之戰激戰到 5 局下才分出勝負。中山國小在以 7 比 8 落後的情況下，關鍵5局下，因時間限制而成為最後半局，中山國小靠田可汗、黃高茂翔先後利用對手失誤上壘，接著靠內野滾地球追回追平分。隨後邱郁閎嘗試短打未成功，但黃高茂翔以快腿衝回本壘，對手夾殺未能處理成功，「神跑壘」跑回致勝分，最終以 9 比 8 完成逆轉，全隊開心灑水慶祝。

總教練蔡育勝透露，原本下達的是強迫取分戰術，「但他沒有點成功。」他表示，本來就預期這場會是打擊戰，氣氛十分緊繃，「只要有跑者上壘，就都是機會。」

此役另一焦點是中山國小重砲、第四棒柯宇威，他多次擊出直擊全壘打牆的長打，展現強大力量。蔡育勝透露：「他今年入選 U12 培訓隊，可惜因流感被刷掉。但他的長打力量一直穩定成長，上週重光盃也轟出兩發場外全壘打。去年雖然只有力量，但擊球率不穩，今年整體成熟度已提升。」

柯宇威表示：「跑壘的時候盡全力，希望能跑出場內全壘打。」他至今場內、場外全壘打累計已有 8 轟。他在五年級時因表哥接觸棒球而開始打球，並憑藉亮眼打擊入選 U12 國家隊培訓名單，但因感染流感而無緣正式名單。今年升六年級因超齡無法再入選，不過他仍期盼未來能再披上國家隊球衣，「因為怕長大後沒有機會。」