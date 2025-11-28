運動雲

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

▲統一獅投手尹柏淮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅共計有 8 名選手遭到戰力外，28 日公布的 60 人名單中，再有 3 名投手及 1 名捕手被列在名單之外，其中包括今年受傷的「火球男」尹柏淮。領隊蘇泰安表示，「預計這 4 名選手都會簽回。」

統一獅 60 人名單包含 31 名投手、6 名捕手、15 名內野手及 8 名外野手。統一獅先前在季後挑戰賽結束後，率先公布第一批戰力外名單，確定不續約的 4 名球員為林益全、阮裕智、李嘉祥與楊竣翔。

隨著60人保留名單公告，第二批戰力外名單也出爐，包括尹柏淮、林原裕、楊孟沅 3 名投手，以及捕手張聖豪。此外，胡金龍已退休，申請自由球員的林岱安、林安可與蘇智傑同樣未列入名單。

尹柏淮於8月底受傷；林原裕近兩年皆參與冬季聯盟，28 日仍有上場並奪下中繼成功。楊孟沅近兩年在一軍皆僅出賽 3 場，本季在二軍例行賽出賽 24 場，累計 4 勝 1 敗、6次中繼成功、防禦率僅 0.82。張聖豪轉戰統一獅第3季，僅在2023年在一軍出賽2場，多在二軍沉潛，本季出賽47場，敲過1發全壘打，貢獻10打點，打擊率.220。這4人仍具戰力延續空間，領隊蘇泰安透露，這4名球員預計都會簽回。

關鍵字： 標籤:統一獅戰力外尹柏淮球員名單續約

