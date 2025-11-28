兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

▲徐基麟。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日公布新球季戰力外名單，共有12名球員不在球隊60人契約保留名單中，其中徐基麟被放在名單外，球團出面說明原因，徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題已影響到球隊，決議將徐基麟放至60人名單外以示警惕。

戰力外名單，包括投手林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源，以及捕手胡孟智、黃鈞聲、內野手馬鋼、蘇緯達和外野手林書逸。

針對60人名單外球員，中信兄弟球團表示，一定會有再簽回的選手，至於最終釋出與簽回的名單還會再討論，也會針對其他球隊名單外選手以投手為主進行討論。

另外針對徐基麟於60名單外的原因，球團表示，「徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題已影響到球隊，決議將徐基麟放至60人名單外以示警惕。」

徐基麟為2022年兄弟季中選秀第二指名，去年先發7場投出4勝2敗、防禦率3.34。去年季後即動TJ手術，本季仍在持續復健，據了解，他和球團還有一年合約。

兄弟強調，徐基麟與球團仍有一年合約，將他放至60人名單外除了警示他本人的作用外，也讓他有權利與其他球隊進行接觸，若無加入其他球隊，球團將繼續與徐基麟履行合約義務。