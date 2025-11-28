運動雲

>

黑豹旗／鎖定大溪U18雙國手　東體特訓速球成效顯現　

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場開打，臺東體中靠著李彥霆、張硯程在第5局突破U18國手賴謙凡送回全場唯一分數，最終以1比0擊敗大溪高中，強勢挺進賽會4強。

東體此役由曾睿豪先發，他在關鍵時刻展現穩定壓制力，5局雖被敲5安，但也送出5次三振無失分，多次在危機時成功踩住煞車；總教練陳峰岳賽後透露：「我們原本設定就是讓睿豪扛開局，他是目前最穩、最有壓制力的投手，今天真的是一夫當關。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局開始汪昆峰接手，他後援2局僅挨1安並飆4K，最後面對大溪強打陳柏凱時雖連續被敲出兩記界外全壘打，但仍穩住陣腳，收下關門成功。

大溪高中本場同樣展現堅強投手陣容，由U18國手林珺希先發3局無失分，接著由另一位U18國手賴謙凡後援4局賞7K，兩人合計僅被敲4安、狂飆11次三振。

大溪唯一缺口發生在第5局，一出局後李彥霆擊出深遠三壘安打，緊接著張硯程敲出致命安打送回分數，形成勝負分水嶺。

陳峰岳指出，球隊事前便預判大溪會由兩位國手投手輪番上陣，因此特別在校內強化打速球的訓練：「今天看起來有收到效果，對速球的適應都還不錯，腳程也有展現；只是殘壘有點可惜，理論上應該能拿到不只1分，希望下一場能再調整得更好。」

今天是東體隊史第2度打進黑豹旗4強，球隊也展現出與以往不同的成熟度，陳峰岳提及，今年各隊實力接近，關鍵就是臨場發揮，「很高興學生把握住這場比賽。」

最後，對於將在4強賽面對首次晉級的羅東高工，陳峰岳總教練說：「他們是近幾年竄起來的隊伍，打得很拚，用很多比賽累積經驗；我們會戰戰兢兢面對比賽，並全力以赴。」

關鍵字： 黑豹旗臺東體中大溪高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

兄弟戰力外會再簽回部分球員　徐基麟因「財務與紀律問題」遭列名單外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

味全龍公布保留名單　王維中、郭嚴文、宋文華同列戰力外

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

「火球男」尹柏淮也入列！獅隊新一批3投1捕戰力外預計全數簽回

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

兄弟60人保留名單出爐！12人戰力外　徐基麟、林書逸、吳哲源入列

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

樂天60人名單出爐！曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外　預計1至2人簽回

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2兄弟徐基麟林書逸吳哲源等12人戰力外

3台鋼5人不續約！4人待評估

4樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

5悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

最新新聞

1冬盟海洋再勝山林、社會人8局逆轉秀

2中山國小神跑壘黃高茂翔跑回再見分

3台鋼戰力外看投手　已給林岱安報價

4上楓顏孝誠喜歡吳俊偉理由很可愛

5中華男籃抗日失利　客場26分慘敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366