黑豹旗／鎖定大溪U18雙國手　東體特訓速球成效顯現　

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場開打，臺東體中靠著李彥霆、張硯程在第5局突破U18國手賴謙凡送回全場唯一分數，最終以1比0擊敗大溪高中，強勢挺進賽會4強。

東體此役由曾睿豪先發，他在關鍵時刻展現穩定壓制力，5局雖被敲5安，但也送出5次三振無失分，多次在危機時成功踩住煞車；總教練陳峰岳賽後透露：「我們原本設定就是讓睿豪扛開局，他是目前最穩、最有壓制力的投手，今天真的是一夫當關。」

6局開始汪昆峰接手，他後援2局僅挨1安並飆4K，最後面對大溪強打陳柏凱時雖連續被敲出兩記界外全壘打，但仍穩住陣腳，收下關門成功。

大溪高中本場同樣展現堅強投手陣容，由U18國手林珺希先發3局無失分，接著由另一位U18國手賴謙凡後援4局賞7K，兩人合計僅被敲4安、狂飆11次三振。

大溪唯一缺口發生在第5局，一出局後李彥霆擊出深遠三壘安打，緊接著張硯程敲出致命安打送回分數，形成勝負分水嶺。

陳峰岳指出，球隊事前便預判大溪會由兩位國手投手輪番上陣，因此特別在校內強化打速球的訓練：「今天看起來有收到效果，對速球的適應都還不錯，腳程也有展現；只是殘壘有點可惜，理論上應該能拿到不只1分，希望下一場能再調整得更好。」

今天是東體隊史第2度打進黑豹旗4強，球隊也展現出與以往不同的成熟度，陳峰岳提及，今年各隊實力接近，關鍵就是臨場發揮，「很高興學生把握住這場比賽。」

最後，對於將在4強賽面對首次晉級的羅東高工，陳峰岳總教練說：「他們是近幾年竄起來的隊伍，打得很拚，用很多比賽累積經驗；我們會戰戰兢兢面對比賽，並全力以赴。」