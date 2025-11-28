黑豹旗／1分定生死！　張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場開打，臺東體中與大溪高中正面交鋒；兩隊此役形成投手戰，臺東體中靠著李彥霆在5局敲出關鍵三壘安打、張硯程適時安打送回全場唯一分數，最終以1比0險勝對手，不僅強勢挺進4強，也報了去年16強遭大溪淘汰的一箭之仇。

臺東體中今天派出曾睿豪掛帥，他展現穩定控球與壓制力，雖然被敲出5支安打，但危機處理能力出色，主投5局送出5次三振無失分，始終沒有讓大溪取得突破口。

6局開始臺東體中改由汪昆峰接替，他後援2局僅被敲1安、送出4K，即便比賽最後面對大溪強打陳柏凱、對決過程中出現2次界外全壘打也成功守成，上演精采勝。

大溪高中同樣打出高水準內容。先發投手林珺希主投3局無失分、被敲1安送出4K，壓制臺東體中前段比賽；4局後情勢轉變，大溪緊急派出U18國手賴謙凡接手，他頂住壓力投滿4局，被敲3安失1分，狂飆7次三振。

儘管投手端表現精彩，但大溪打線遲遲無法把握機會，在比賽中段也付出代價；關鍵第5局一出局後，東體三壘手李彥霆掃出三壘安打，隨後張硯程把握機會敲出關鍵安打，送回本場比賽唯一分數，成為勝負分水嶺。

大溪高中雖在下半局靠連續安打製造反攻氣勢，但曾睿豪沉著化解危機，保住1比0微幅領先；7局下大溪把握最後進攻機會，代打葉鴻佑、李旻翰接連遭三振，雖然吳敬偉安打上壘、單場猛打賞的陳柏凱獲保送，讓全隊看到逆轉曙光，但汪家丞的飛球遭接殺，最終無法突破臺東體中後援火力，以1分差飲恨出局。