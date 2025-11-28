運動雲

>

黑豹旗／1分定生死！　張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲臺東體中晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場開打，臺東體中與大溪高中正面交鋒；兩隊此役形成投手戰，臺東體中靠著李彥霆在5局敲出關鍵三壘安打、張硯程適時安打送回全場唯一分數，最終以1比0險勝對手，不僅強勢挺進4強，也報了去年16強遭大溪淘汰的一箭之仇。

臺東體中今天派出曾睿豪掛帥，他展現穩定控球與壓制力，雖然被敲出5支安打，但危機處理能力出色，主投5局送出5次三振無失分，始終沒有讓大溪取得突破口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局開始臺東體中改由汪昆峰接替，他後援2局僅被敲1安、送出4K，即便比賽最後面對大溪強打陳柏凱、對決過程中出現2次界外全壘打也成功守成，上演精采勝。

大溪高中同樣打出高水準內容。先發投手林珺希主投3局無失分、被敲1安送出4K，壓制臺東體中前段比賽；4局後情勢轉變，大溪緊急派出U18國手賴謙凡接手，他頂住壓力投滿4局，被敲3安失1分，狂飆7次三振。

儘管投手端表現精彩，但大溪打線遲遲無法把握機會，在比賽中段也付出代價；關鍵第5局一出局後，東體三壘手李彥霆掃出三壘安打，隨後張硯程把握機會敲出關鍵安打，送回本場比賽唯一分數，成為勝負分水嶺。

大溪高中雖在下半局靠連續安打製造反攻氣勢，但曾睿豪沉著化解危機，保住1比0微幅領先；7局下大溪把握最後進攻機會，代打葉鴻佑、李旻翰接連遭三振，雖然吳敬偉安打上壘、單場猛打賞的陳柏凱獲保送，讓全隊看到逆轉曙光，但汪家丞的飛球遭接殺，最終無法突破臺東體中後援火力，以1分差飲恨出局。

關鍵字： 黑豹旗臺東體中大溪高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366