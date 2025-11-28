運動雲

>

續留東北！宋家豪將迎第11季金鷲人　明年拚本土資格

▲蕭齊、宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB樂天金鷲28日對外宣布，與台灣資深強投宋家豪完成新一輪續約；這份合約象徵他將邁入金鷲的第11個賽季，不僅彰顯球團對其長期表現的肯定，也讓他距離取得日職「不佔外籍球員名額」的特殊身份更進一步，有望再寫台灣旅日球員的新里程碑。

宋家豪自2018年起逐步成為樂天牛棚的重要戰力，過去多個球季都繳出穩定出賽數，其中在2021年更曾單季登板高達63場，展現優異的耐力與調度彈性；不過，本季因於季前進行右膝外側半月板縫合手術，復出時間延後，僅在球季尾聲出賽10場，儘管上場機會有限，表現仍維持過往水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於成功續留東北樂天，宋家豪透過球團分享心情：「明年將是我在樂天金鷲的第11個球季，我和家人非常喜愛東北仙台，這座城市總是給予我們溫暖的歡迎，衷心感謝大家；來季我會把健康擺在首位，希望能以百分之百的狀態迎接賽季，為了球隊，我會持續全力以赴，也請球迷朋友明年多多支持。」

宋家豪目前在日職出賽348場，繳出20勝15敗、8次救援與122次中繼成功，總計投出336.1局，送出262次三振，防禦率為3.00。

他在2023年完成生涯第100次中繼，成為史上首位達成此成就的台灣投手，至今仍無人突破，地位相當關鍵。

依據日職現行規定，只要外籍選手在一軍登錄滿8個球季，且每一季登錄天數達到145天以上，即可取得不受洋將名額限制的「準本土資格」；雖然今年是宋家豪在一軍的第9個賽季，但實際登錄天數仍差少許，僅累積至7季又7天。

因此，若明年能順利達標，將正式叩關該資格，不僅增加球隊在投手輪值上的調度彈性，也象徵他在樂天體系中的地位更加穩固。

關鍵字： 樂天金鷲宋家豪棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

賴智垣遭悍將釋出獲多隊探詢　魏全每年都當最後一年待評估

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

郭俞延未列60人「戰力考量」！引誘涉賭經紀公司遭永久停權、檢調介入

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

熱門新聞

不等美職開價了！徐若熙傳將加盟福岡軟銀鷹　合約總額超過2億元

台鋼雄鷹60人名單出爐　5人不續約、4人待評估

富邦悍將60人名單出爐！賴智垣、姚冠瑋等7人離隊、9人洽談中

台鋼已送25人保護名單！樂天7日內決定補償　「有幾位滿有興趣」

悍將釋出3捕更有空間搶林岱安！統一獅昨正式提出5年長約留人

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

2台鋼5人不續約！4人待評估

3悍將7人確定離隊、9人洽談續約中

4收到台鋼名單！樂天7日內決定補償

5悍將搶林岱安！獅開出5年長約留人

最新新聞

1樂天曾仁和、蔡鎮宇等9人戰力外！

2張硯程關鍵安率東體退大溪再闖4強

3關懷盃地主中原國小落後5分逆轉

4中華男籃抗日　林庭謙游艾喆雙星亮眼

5羅東闖4強教頭淚灑球場談一路不易

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

【晉陞衝太空】台灣火箭創紀錄飛行 澳洲天空見證實力！

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366