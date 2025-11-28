續留東北！宋家豪將迎第11季金鷲人　明年拚本土資格

▲宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB樂天金鷲28日對外宣布，與台灣資深強投宋家豪完成新一輪續約；這份合約象徵他將邁入金鷲的第11個賽季，不僅彰顯球團對其長期表現的肯定，也讓他距離取得日職「不佔外籍球員名額」的特殊身份更進一步，有望再寫台灣旅日球員的新里程碑。

宋家豪自2018年起逐步成為樂天牛棚的重要戰力，過去多個球季都繳出穩定出賽數，其中在2021年更曾單季登板高達63場，展現優異的耐力與調度彈性；不過，本季因於季前進行右膝外側半月板縫合手術，復出時間延後，僅在球季尾聲出賽10場，儘管上場機會有限，表現仍維持過往水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於成功續留東北樂天，宋家豪透過球團分享心情：「明年將是我在樂天金鷲的第11個球季，我和家人非常喜愛東北仙台，這座城市總是給予我們溫暖的歡迎，衷心感謝大家；來季我會把健康擺在首位，希望能以百分之百的狀態迎接賽季，為了球隊，我會持續全力以赴，也請球迷朋友明年多多支持。」

宋家豪目前在日職出賽348場，繳出20勝15敗、8次救援與122次中繼成功，總計投出336.1局，送出262次三振，防禦率為3.00。

他在2023年完成生涯第100次中繼，成為史上首位達成此成就的台灣投手，至今仍無人突破，地位相當關鍵。

依據日職現行規定，只要外籍選手在一軍登錄滿8個球季，且每一季登錄天數達到145天以上，即可取得不受洋將名額限制的「準本土資格」；雖然今年是宋家豪在一軍的第9個賽季，但實際登錄天數仍差少許，僅累積至7季又7天。

因此，若明年能順利達標，將正式叩關該資格，不僅增加球隊在投手輪值上的調度彈性，也象徵他在樂天體系中的地位更加穩固。