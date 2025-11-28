黑豹旗／羅東闖4強締造隊史最佳　教頭淚灑球場談一路不易

▲羅東首闖黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場點燃戰火，羅東高工4比2力退傳統勁旅美和高中，隊史首次闖入黑豹旗4強，締造球隊創隊以來在全國賽場的最佳成績。

本場比賽羅東高工在攻守兩端展現高度紀律，面對對手多次得點圈攻勢仍一一化解，在投手群的壓制與內外野穩健守備支援下，最終鎖住勝利。

賽後羅東總教練何昱德淚灑球場，受訪時眼淚一度奪眶而出，他坦言原先設定的目標僅為8強，能夠更進一步完全超出預期；他也將這場勝利的功勞歸於場上所有球員，「教練的工作只是在場邊進行調度，真正扛住壓力、厲害的人是選手。」

羅東高工棒球隊創立於民國87年，初期以社團形式參與軟式項目，直到2019年因中道中學棒球隊宣布停招，宜蘭地區唯一甲組青棒體系中斷，在地方棒球力量與林燈文教公益基金會的支持下，球隊順利轉型為木棒科班，成為目前縣內唯一的科班青棒隊；經歷6年扎根，如今終於在全國大賽舞台開花結果。

細看球隊陣容，其中僅約4分之1是宜蘭子弟兵，其餘來自外縣市；何昱德最後認為，這次黑豹旗的突破不僅能為球隊增添信心，也有助於未來留住更多在地好手，「當成績出現，家長與孩子自然會看見希望。」