黑豹旗／羅東首闖黑豹旗4強　邱昱承最後舞台盼「走到終點」

▲捕手邱昱承。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場點燃戰火，羅東高工4比2力退傳統勁旅美和高中，隊史首次闖入4強，續寫球隊最佳紀錄；在比賽多次穩定軍心引導投手、並在第2局敲出滾地球迫使對手發生守備失誤的捕手邱昱承，賽後談起個人表現十分謙虛，更透露這將是他球員生涯的最後舞台。

羅東高工在2局下展開反攻，得點圈進攻下由邱昱承擊出滾地球，迫使美和內野手發生守備失誤，球隊因此一口氣追回2分反超比分；邱昱承笑說，自己並未預期能帶起反攻，「那球其實正常穿越的機率不高，我今天就是以執行戰術為優先，結果剛好讓對方出現失誤，算是有把握到球隊給我的機會。」

這場比賽中，美和幾乎每局都能上壘，特別是第6局無人一、三壘的大危機，但羅東高工靠著堅強守備化險為夷；作為場上節奏掌控者，邱昱承在投手面臨亂流時不斷提醒隊友保持專注。

「我跟投手說不要緊張、專注當下、放輕鬆投就好，」邱昱承指出，球隊之所以能一再化解危機，關鍵仍是守備連線互相支援，「隊友都有挺住，投手知道後面有人幫他，心態也比較放得開。」

羅東高工總教練在本屆設定目標是「8強」，如今球隊成功更前進一關挺入4強；作為高三捕手，邱昱承坦言心情相當激動，「真的很感謝隊友、教練團的付出，我們平常的練習量大，今天大家都有把訓練成果展現出來。」

身為高三球員，邱昱承最後也談到未來規劃，他透露自己將不再延續選手生涯，畢業後希望往教育領域前進；「我自己能力其實還沒到可以繼續打的程度，這是我自己的決定，」他說，這次黑豹旗將是自己棒球人生的最後一段旅程，「既然是最後一站，就希望球隊可以走到終點、拿下冠軍。」

關鍵字： 黑豹旗羅東高工美和高中　

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

