黑豹旗／屢化險為夷！羅東高工4比2力退美和　闖4強續刷隊史最佳

▲羅東高工晉級黑豹旗4強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（28日）在新莊棒球場開打，宜蘭羅東高工多次把握進攻機會，並局局展現優異的危機處理能力，最終就以4比2擊屏東美和高中，隊史首次挺進黑豹旗4強，持續刷新隊史最佳成績。

開局美和高中氣勢十足；1局上靠著楊翰威、陳于凱安打串連，最終由第4棒柯郁翰敲出高飛犧牲打，美和1比0先馳得點。

然而，羅東高工在2局下發動反撲；面對美和先發林國健，他們有效選球與把握對手守備失誤，先靠陳彥辰、溫以恩、廖佑賢製造滿壘壓力，隨後邱昱承敲出滾地球造成守備失誤，二、三壘跑者回壘得分，緊接著張宇翔安打再送回1分，羅東將分差拉開至3比1。

美和並非沒有反擊機會，3、4、5局都有攻占得點圈的良機；第4局楊翰威扮演關鍵角色，適時安打追回1分，將比分縮小至2比3。

然而羅東高工在4局下立即回敬，溫以恩選到保送後成功盜上二壘，廖佑賢再補上一支帶有打點的安打，羅東4比2保持優勢。

美和5、6兩局依舊創造壓力，尤其6局開局連敲兩安，形成無人一、三壘的大好反攻時機，無奈楊翰威擊出飛球，一壘跑者回壘不及形成雙殺，羅東高工再次化解最機；終場羅東4比2擊美和，隊史首次挺進黑豹旗4強，持續刷新隊史最佳成績。