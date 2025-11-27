黑豹旗／U18國手許書誠致勝安！挑戰旅外「金門第一人」

▲許書誠 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

高苑工商在黑豹旗青棒賽8強戰以 2：1 力退鶯歌工商，睽違6年再度闖進4強，U18國手許書誠擊出致勝安，是關鍵功臣。3局下兩出局滿壘時，他適時擊出清壘安打，成為比賽勝負轉折點，而他的潛力，也讓多支球探都將目光放在這位來自金門的游擊手身上。

高苑此戰首局先失1分，不過在3局下展開反撲，靠著安打與保送製造滿壘契機。面對壓力，許書誠在2出局情況下鎖定直球，將球掃向左外野，成功帶回2分超前。

回憶這個打席，他說自己在首次打擊沒有掌握好節奏，第二次站上打擊區時就更加果決，「球進到想要的位置，就積極攻擊，很幸運有把握到。」

今年征戰U18世界盃期間，許書誠主要鎮守游擊，雖然預賽出現幾次失誤，但後續迅速調整，守備與打擊逐漸回穩。他坦言，國際賽的磨練讓心理素質明顯提升，「以前遇到狀況會比較慌，現在能快點調整回來。」

身高達186公分的他，也自評仍需提升游擊的專注度與第一步啟動能力，希望畢業後挑戰旅外，成為金門首位踏上國際舞台的球員。

總教練林樺慶對許書誠的成長有深刻感受。他指出，這支滿壘安打不僅翻轉戰局，更能看出他在大賽洗禮後的蛻變，「心理層面、比賽解讀都比以前成熟許多，關鍵時刻能站得住腳。」