黑豹旗／高苑高二右投吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

▲吳壬睿 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

高苑工商睽違6年挺進黑豹旗4強，先發投手吳壬睿年僅高二，身高達186公分，先天條件佳備受球探關注，被視為具備潛力的未來之星。

吳壬睿今日對鶯歌工商先發3.2局，被敲3安、失1分，在首局略顯緊張、控球不穩的情況下，仍逐漸找回節奏。他點出問題所在，「剛上來就是在找感覺，那一分進來後比較能安定下來。」他與捕手黃柏凱的搭配也很重要，「兩人會在前一天溝通球種狀況，並依對手特性做出調整，

「球速應該是我目前最大的優勢。」本屆黑豹旗，吳壬睿投出個人最快球速142公里，但他透露，自己曾在富邦盃代表的選拔賽對普門一戰飆出146公里，「主要是更懂得運用下盤，球速就上來了。」儘管如此，他強調不會刻意追求速度，「順其自然，控球才是最重要的。」

吳壬睿為去年U15國手，身材高挑、動作流暢。他最欣賞的投手是剛申請入札挑戰大聯盟的日本球星今井達也，「我很喜歡他投球的柔軟度，整個動作看起來很輕鬆。」

高苑總教練林樺慶也對這位小高二投手給出高度評價，「他才高二，還有很大的進步空間。雖然第一局不穩，但後面能穩住是關鍵。」他點出，穩定性是高苑年輕球員最需要學習的環節，「投手若能穩定，對整支球隊就是安定感。」

林樺慶也特別稱讚捕手黃柏凱，今日2次阻殺都在關鍵時刻發揮作用。「他國中不是頂尖選手，但到高苑後把握住舞台，一步一步練起來。」

林樺慶補充，高苑多名主力，如許書誠等人國中時都非明星球員，卻靠努力與訓練在高中打出成績，「這些比賽經驗對他們未來幫助很大。」

高苑確定晉級4強，下一場將與強敵平鎮高中交手。吳壬睿謙虛表示，會盡全力面對，「能打到哪裡就哪裡，大家做好本分，不用給自己太大壓力。」