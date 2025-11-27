HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

▲114學年度高中籃球聯賽開賽記者會全體合影。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

114學年度高中籃球聯賽（HBL）10月13日至17日於中原大學與健行科大5天的資格賽拚戰後，晉級的學校正式出爐，運動部競技運動司司長謝富秀出席今（27）日開賽記者會，勉勵選手發揮實力，會中邀請晉級預賽的男生16強、女生12強各校校長、教練以及代表球員出席，宣告高中籃球聯賽正式開打。

謝富秀表示，很高興今天能夠代表運動部參與114學年度高中籃球甲級聯賽開賽記者會，相信大家現在的心情是雀躍的，迫不及待在場上展現自己的球技，感謝高中體總的用心辦理賽事，最後謝謝各校校長、教練及選手的參與與支持，才能夠讓高中籃球聯賽持續成長壯大。

男生組預賽自11月29日至12月2日起移師南臺灣高雄中學比賽，率先點燃戰火，由資格賽晉級的「北市成功高中、高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中及開南高中」，以及113學年度前8強的「松山高中、南山高中、南湖高中、光復高中、東山高中、能仁家商、錦和高中及東泰高中」為114學年度男生組預賽參賽隊伍，將分4組，每組4隊，各組取前3名晉級複賽。

▲運動部競技運動司謝富秀司長今日出席114學年度高中籃球聯賽開賽記者會，勉勵選手發揮實力。（圖／運動部提供）

而女生組預賽也將於12月18日至12月24日屏東縣立體育館接續開打，由資格賽脫穎而出的「新竹高商、金甌女中、忠明高中及南湖高中」4隊晉級預賽，加上113學年度8強球隊的「北一女中、淡水商工、南山高中、普門高中、永仁高中、陽明高中、永平高中及苗栗高商」組成新學年度的女生組預賽 12 強隊伍，並分為A、B組，各組取前3直接晉級複賽，分組4-6名進行外卡戰，取外卡前2名晉級複賽。

本次記者會也首度頒發獎座，感謝連續報名參加HBL賽事超過30年的學校球隊，包含男生組的「南山高中」、「屏東高中」及女生組「苗栗高商」、「金甌女中」及「淡水商工」共5所學校，持續在本賽事耕耘，奮戰不懈，造就連年精彩的賽事，也呼應本年度的口號「嘸咧驚啦」，代表了世代傳承的運動精神，勇敢挑戰極限，突破自我。

無法進場的民眾，可透過民視臺灣台152頻道、網路轉播Hami video及MOD 愛爾達電視網，同步欣賞最精采的賽事。