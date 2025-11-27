運動雲

巨人隊搶西武王牌有譜？大聯盟高層看好今井達也落腳舊金山

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲巨人隊被大聯盟高層看好最有機會簽下今井達也。（圖／西武官方X）

記者游郁香／綜合報導

巨人隊今年休賽季再次瞄準日本頂尖投手！在過去兩年接連錯失大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希後，舊金山如今有機會獲得另一個大物，27歲的西武獅王牌今井達也。多家美國媒體近期都將他與巨人緊密連結，《 ESPN 》更公佈一項 MLB 高層調查，結果顯示「巨人隊最被看好」成為今井的新東家。

《ESPN 》記者羅傑斯（Jesse Rogers）訪問多位 MLB 球團主管，請他們預測今年最頂級自由球員的落腳處。今井的投票分佈如下：巨人 5 票、洋基 3 票、道奇 3 票、小熊 2 票、藍鳥 1 票、教士 1 票。

羅傑斯指出，這些球隊多年來都是日本球員挑戰 MLB 時的熱門目的地，也是最投入日本市場的球團，「現年27歲的今井正是簽多年約的合適年齡，也將受惠於先前成功旅美的日本球員所帶來的效應。」

雖然道奇陣中已擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希等日本球星，但今井最近表示，他更希望在大聯盟「對上並擊敗」自己的同鄉。

舊金山一直希望成為國際自由球員的首選目的地，近年雖在南美洲新秀與韓國球員（如外野手李政厚）身上收穫成效，但至今仍未成功簽過日本大咖自由球員。

一位高層人士告訴 《ESPN 》，「巨人隊過去一直參與日本投手的爭奪；讓今井與韋伯（Logan Webb）搭檔非常合理。」

現年27歲的今井，上季在西武獅隊繳出10勝5敗、防禦率1.92的成績，投了163又2/3局，送出178次三振、45次保送。今井已正式透過入札制度挑戰大聯盟，45天的簽約期已啟動，他能在1月3日前選擇加入任何 MLB 球隊。

